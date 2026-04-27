Tisztelt Asszonyom! Ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel.
„Magyar Péter anyja rágalmazásért feljelentett.
Azt sérelmezi a leendő miniszterelnök anyja, hogy nyilvánosan elmondtam, hogy a Tisza párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, Mikus Zsuzsanna a Tisza párt híve, ugyanis a Tisza párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott (nyilvánvalóan a bírói függetlenség nagyobb dicsőségére).
Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza párt vezére mondta el, hogy “rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”.
Ezek tények.
Ez az igazság.
Ezt is ajánljuk a témában
Az igazság azonban láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is. Feljelentett és büntetőperrel fenyeget.
Tisztelt Asszonyom!
Ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel.
A kedves fiával ellentétben én viszont nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, így aztán találkozunk a bíróságon!
És tisztelettel jelzem Önnek és a fiának is, nincs az a fenyegetés, nincs az a gyűlöletkampány, amivel elhallgattathatnak. Próbálkozott már ezzel a kommunista hatalom, próbálkoztak a posztkommunisták és a liberálisok, és próbálkozhat ezzel a Tisza hatalom is, de szólok: most sem fog sikerülni!
Ennyi.”
Nyitókép: Facebook