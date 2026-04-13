04. 14.
kedd
aleksandar vucic országgyűlési választás 2026 barátság Magyar Péter orbán

Magyar Péter a választások utáni első nap összeveszett egy szomszédos ország vezetőjével

2026. április 13. 22:50

Aleksandar Vucic szerb elnök máris tetemre hívta a Tisza Párt elnökét a szavai miatt.

2026. április 13. 22:50
null

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett. „Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött”mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök feltette a kérdést: „Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat”.

Magyar Péter többek között beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is.

Vucic erre válaszként kiemelte: nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, a vizsgálatukat le fogják folytatni, és erről majd tájékoztatják Magyart. Megmutatják neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Vucic közölte, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és félrevezető nyom volt. Megemlítette azonban, hogy egy koszovói telefont kaptak. „Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget, szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot.”

A szerb elnök beszélt Orbán Viktorral való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól” – mondta.

Vucic szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

5m007h 0p3ra70r
2026. április 14. 00:01
>>Európai Értékek Zombie 2026. április 13. 23:52 Ez a köcsög egy szégyen Magyarországra nézve! << Ne viccelj már. Írva van! Kérni kell és megadatik. A magyarok ilyet kértek a másik helyett és megkapták. Ez nem az "ország" szégyene, ez a magyar nép szégyene. De nincs itt semmi meglepetés, a szolgalélek mindig gazdát keres. Néhány éve elmondtam már, 70 év kollektivista kondícionálása itt volt a legsikeresebb. Amit precízen ír le az, hogy mint kés a vajon, úgy ment át a választópolgárok rezzenéstelen tekintete előtt a parlament diverzitásának a felszámolása a választások előtt. Lehet olyan bullshiteket mondani, hogy "minden magyar embert képviselünk", de : 1. én ezt nem kértem 2. nem vagyunk egy eszmei síkon, ezért az ő kínálata nem passzol az én elvárásaimhoz tehát ez nem fog megvalósulni. Az nem az én képviseletem, ha elviselni kényszerülök valamit, amire nem tartok igényt. De, mivel felszámolták mintegy fél év alatt a diverzitást, esélyem sem volt a valódi választásra.
bekeev-2025
2026. április 14. 00:00
alenka már ideges, mert gazdáját tegnap valagba rúgták. Csúfos vereség. 🤣🤣🤣
bekeev-2025
2026. április 13. 23:59
figyelő4322bekeev-2025 2026. április 13. 23:58 Nem hiszem, hogy komolyan gondolod, hogy a hohol hadsereg esetleg legyőzheti a ruszkikat? Ennél azért több eszed lehet... Igen, igen. Egy hét alatt elfoglalják Kijevet, ugyebár. 🤣🤣🤣🤣🤣
bekeev-2025
2026. április 13. 23:58
alenkabekeev-2025 2026. április 13. 23:54 Hideg: ahogy téged basznak ! Én legalább kefélek, te meg a kutyának nem kellesz, vén alkesz. Inkább feküdj be anyád mellé, a fajtádra úgyis csúf világ vár, szektás. 🤣🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!