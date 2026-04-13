Magyar Péter a választások utáni első nap összeveszett egy szomszédos ország vezetőjével

Magyar Péter további mandátumokra számít – nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Tisza Párt elnöke (VIDEÓ)
A pártelnök úgy fogalmazott, „az óriási felhatalmazás óriási felelősséggel jár”.
Aleksandar Vucic szerb elnök máris tetemre hívta a Tisza Párt elnökét a szavai miatt.
Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett. „Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött” – mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök feltette a kérdést: „Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat”.
A pártelnök úgy fogalmazott, „az óriási felhatalmazás óriási felelősséggel jár".
Magyar Péter többek között beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is.
Vucic erre válaszként kiemelte: nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, a vizsgálatukat le fogják folytatni, és erről majd tájékoztatják Magyart. Megmutatják neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait.
Vucic közölte, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és félrevezető nyom volt. Megemlítette azonban, hogy egy koszovói telefont kaptak. „Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget, szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot.”
Aleksandar Vučić szerint ha a robbanószer működésbe lép, annak beláthatatlan következményei lehettek volna a régió energiaellátására nézve.
A szerb elnök beszélt Orbán Viktorral való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól” – mondta.
Vucic szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert