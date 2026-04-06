„Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!” – naponta fenyegetik a DK-s és kutyapárti jelölteket a tiszások

G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
Az egyik jelölt, akit naponta fenyegetnek, a DK-s lapnak elárulta: a gyermekeit félti a legjobban.
Vesztegetéssel vagy fenyegetéssel próbálják rávenni a visszalépésre a tiszások a Demokratikus Koalíció (DK) és a Kutyapárt (MKKP) képviselőjelöltjeit – írja a Nyugati Fény a DK és a Kutyapárt viszonyait ismerő forrásaikra hivatkozva.
A DK egyik fiatal jelöltje a baloldali portálnak elmondta, a Tisza Párt azzal kereste meg, hogy a visszalépésért cserébe a kormányváltás után zsíros állásra számíthatna.
„Azt nem mondták, pontosan milyen pozícióról lenne szó, de érzékeltették, hogy van egy rendszer a Tisza Pártnál, ami arra szolgál, hogy – amint fogalmaztak – mindenkit megfelelően kompenzáljanak, aki valamilyen áldozatot hoz a rendszerváltásért”
– számolt be a DK-s politikus, majd hozzátette, hogy ezután arra is utalt az illető, hogy
nemcsak jól, de rosszul is lehet járni”, ha rosszul dönt.
Egy másik DK-s jelölt, aki civilben vállalkozó, arról számolt be, hogy
megfenyegették, „később elfogyhatnak a megrendelései, ha nem Magyar Péter pártjának kedvező döntést hoz”.
Egy MKKP-s forrás beszámolója szerint Nagy Dávidot, a Kutyapárt listavezetőjét is rendszeresen érik verbális támadások, Magyar Péter követői azzal is vádolják, hogy a Fidesz fizetett ügynöke. A DK-s lap forrása szerint Nagy Dávidot ennél is jobban zavarja, hogy „passzivistáit” is folyamatos inzultusok érik online és a fizikai térben is.
Fizikai atrocitás még nem ért, de nem tudhatom, hogy az anyázás mikor csap át tényleges erőszakba”
– fogalmazott az MKKP egyik képviselőjelöltje, akit naponta érnek fenyegetések. Mint mondta, a gyerekeit félti a legjobban.
Az üggyel kapcsolatban az Index rámutatott: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú választókerületében induló DK-s Mészáros Dávid közösségi oldalán vállalta, hogy bemutassa a „szeretetország” egyre fokozódó nyomásgyakorlását. A posztjában szereplő üzenetek egyike így hangzott:
„Mindannyiótok nevét megjegyezzük, akik most nem lépnek vissza.
A kormányváltás után nemcsak politikusok nem lesztek ebben az országban, de munkát sem fogtok kapni. Se ti, sem a családjaitok. Nem lesz szükség rátok ebben az országban.
Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!”
A portál felidézte:
korábban számos DK-s és MKKP-s jelölt visszalépett már, valaki vélhetően zsarolás következtében, ezért Dobrev Klára nyílt levélben zsarolással vádolta a Tisza Pártot.
A Kutyapárt április 2-áig három körzetben is visszalépett a kormányváltás érdekében. Magyar Péter szerint őket nem a pénztárcájuk, hanem a szívük késztette erre a döntésre. De visszalépett többek között Tordai Bence és Kunhalmi Ágnes is.
