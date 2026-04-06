„Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!” – naponta fenyegetik a DK-s és kutyapárti jelölteket a tiszások

Vesztegetéssel vagy fenyegetéssel próbálják rávenni a visszalépésre a tiszások a Demokratikus Koalíció (DK) és a Kutyapárt (MKKP) képviselőjelöltjeit – írja a Nyugati Fény a DK és a Kutyapárt viszonyait ismerő forrásaikra hivatkozva.

A DK egyik fiatal jelöltje a baloldali portálnak elmondta, a Tisza Párt azzal kereste meg, hogy a visszalépésért cserébe a kormányváltás után zsíros állásra számíthatna.