Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter kutyapárt

„Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!” – naponta fenyegetik a DK-s és kutyapárti jelölteket a tiszások

2026. április 06. 11:57

Az egyik jelölt, akit naponta fenyegetnek, a DK-s lapnak elárulta: a gyermekeit félti a legjobban.

Vesztegetéssel vagy fenyegetéssel próbálják rávenni a visszalépésre a tiszások a Demokratikus Koalíció (DK) és a Kutyapárt (MKKP) képviselőjelöltjeit – írja a Nyugati Fény a DK és a Kutyapárt viszonyait ismerő forrásaikra hivatkozva.

A DK egyik fiatal jelöltje a baloldali portálnak elmondta, a Tisza Párt azzal kereste meg, hogy a visszalépésért cserébe a kormányváltás után zsíros állásra számíthatna.

„Azt nem mondták, pontosan milyen pozícióról lenne szó, de érzékeltették, hogy van egy rendszer a Tisza Pártnál, ami arra szolgál, hogy – amint fogalmaztak – mindenkit megfelelően kompenzáljanak, aki valamilyen áldozatot hoz a rendszerváltásért”

– számolt be a DK-s politikus, majd hozzátette, hogy ezután arra is utalt az illető, hogy 

nemcsak jól, de rosszul is lehet járni”, ha rosszul dönt.

Egy másik DK-s jelölt, aki civilben vállalkozó, arról számolt be, hogy 

megfenyegették, „később elfogyhatnak a megrendelései, ha nem Magyar Péter pártjának kedvező döntést hoz”.

Egy MKKP-s forrás beszámolója szerint Nagy Dávidot, a Kutyapárt listavezetőjét is rendszeresen érik verbális támadások, Magyar Péter követői azzal is vádolják, hogy a Fidesz fizetett ügynöke. A DK-s lap forrása szerint Nagy Dávidot ennél is jobban zavarja, hogy „passzivistáit” is folyamatos inzultusok érik online és a fizikai térben is.

Fizikai atrocitás még nem ért, de nem tudhatom, hogy az anyázás mikor csap át tényleges erőszakba” 

– fogalmazott az MKKP egyik képviselőjelöltje, akit naponta érnek fenyegetések. Mint mondta, a gyerekeit félti a legjobban.

Az üggyel kapcsolatban az Index rámutatott: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú választókerületében induló DK-s Mészáros Dávid közösségi oldalán vállalta, hogy bemutassa a „szeretetország” egyre fokozódó nyomásgyakorlását. A posztjában szereplő üzenetek egyike így hangzott:

„Mindannyiótok nevét megjegyezzük, akik most nem lépnek vissza. 

A kormányváltás után nemcsak politikusok nem lesztek ebben az országban, de munkát sem fogtok kapni. Se ti, sem a családjaitok. Nem lesz szükség rátok ebben az országban. 

Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!”

A portál felidézte: 

korábban számos DK-s és MKKP-s jelölt visszalépett már, valaki vélhetően zsarolás következtében, ezért Dobrev Klára nyílt levélben zsarolással vádolta a Tisza Pártot. 

A Kutyapárt április 2-áig három körzetben is visszalépett a kormányváltás érdekében. Magyar Péter szerint őket nem a pénztárcájuk, hanem a szívük késztette erre a döntésre. De visszalépett többek között Tordai Bence és Kunhalmi Ágnes is.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP 

 

falcatus-2
2026. április 06. 22:42
Picnic Niki 2026. április 06. 14:05 • Szerkesztve OV módszere, mindig olyan orszára hivatkozik, amely számára kedvező pl. ebben az országban a bíróságot a kormány felügyeli, amott nincs is alkotmánybíróság, emitt alkotmány, stb Ezzel az erővel az EU országainak a jogszabályaiból É-Korea jogrendszere összegereblyézhető..." H gyerek! akkor az EU országainak jogszabályai É-Korea jogrendszeréből levezethető! Drága Ildikó, de jó, hogy kifogyhatatlanok vagytok tökkel ütött pici nikikből.
falcatus-2
2026. április 06. 22:38
Picnic Niki: "Te sem vagy egy zseni, h ne lássad, mindig a Fidesz érekében, egyoldalúan módosítgatták, finomhangolták, a választási trv-t..." De Niki remélhetőleg egy zseni. Nos a" Fidesz érekében, egyoldalúan módosítgatták, finomhangolták, a választási trv-t..." MIKOR és HOGYAN? pl....és konkrétan
falcatus-2
2026. április 06. 22:34
Picnic Niki: "Baloldali képviselőjelölteket kér visszalépésre Lendvai Ildikó és több volt miniszter dokumentum azzal zárul: „Az utolsó percekben vagyunk. Lépjetek vissza.” Nikikém! „Az utolsó percekben vagyunk..." Ámen :)
FRANCIS
•••
2026. április 06. 21:37 Szerkesztve
AKIK E Zembereket MOZGATJÁK, MÉG MINDIG NEM TUDTÁK MEGFEJTENI A MAGYAR ÉSZJÁRÁST!? Jól van ez így!!! Épeszű ember nem akarhatja ezt ! A TISZA TERV költségeit valakinek viselnie kell, és ez a valaki a választópolgár lesz. Szavazz a TISZAr nyomorra? Yes vagy NO te rongyos élet??? A bizonytalan szavazó lesz a mérleg nyelve. Hány pártot juttatnak az ORSZÁGGYÜLÉSBE ? A racionális JŐVŐ vagy a pillanatnyi HOLD (a most hangulata) dönt? A bizonytalan választók nagy többsége azt támogatja szavazatával, akitől jobb megélhetést vár a családjának !!! A sok "TISZÁS" átszavazással a DK és MKKP közül valamelyik eléri az 5%-ot........ Aki fenyegetés és zsarolás hatására visszalép a jelöltségtől, annak a tábora nem a Tiszára fog szavazni!
