ÁBRAHÁM RÓBERT országgyűlési választás 2026 jobboldal

Legyen már elég a gyávaságból

2026. április 14. 09:29

Ha most sem tartunk önvizsgálatot, és nem mondjuk ki a kemény szavakat, akkor nincs tovább.

2026. április 14. 09:29
Ábrahám Róbert
Ábrahám Róbert
„Itt áll közel 2,5 millió józan magyar, aki azt érzi, magára hagyták, becsapták, kiszolgáltatottá és üldözötté vált a saját hazájában. Elég a gyávaságból és a ki nem mondott szavakból. Magyarország elveszett. Ezt már visszacsinálni nem lehet. A kérdés mostantól az: a nemzet is elveszik-e vele együtt, vagy – mint megtépázott történelme során annyiszor – újra bátorságra lel, magára talál, és dacol az önkénnyel.

A terror napjai következnek, ez kétségtelen. A gyengék, az árulók és a szodomiták diktatúrája.

Ha most sem tartunk önvizsgálatot, és nem mondjuk ki a kemény szavakat, akkor nincs tovább. 

Nézzétek meg és hallgassátok vissza, hogy az elmúlt 2 évben hányszor és hányszor szóltam, jeleztem, és mondtam ki nyíltan, mi az, ami sírba lökheti az egész országot. Volt, amikor nyíltan, volt, amikor cinikusan, de mindig annak reményében, hogy lesz, aki meghallja, és lesz, aki észhez kap. Nem lett. Az emberek értették, akiknek szólt, azok viszont nem. És ez vezetett el a nemzetünk tragédiájához. Megtörtént.

És mit csinálnak most a jobboldali emberek? A felelősséget eltolva egymásra mutogatnak. Ennek mi haszna van, azon kívül, hogy félelmet keltenek azokban, akik azt érzik, hogy egyedül maradtak?

A jobboldalnak egy dolog hiányzott az elmúlt években: a tökei! Ideje megtalálni. Be kell most már fejezni ezt a picsogást. A haszonélvezők nagy része úgyis eliszkolt a Prada táskáival együtt a Bálnából, a maradék pedig felfalja egymást a következő napokban, és megtalálja az új helyét a diktatúrában. Akik pedig maradtak, azok embereljék meg magukat, álljanak a sarkukra! Nem százan vagyunk, hanem közel 2,5 millióan!!!!!!!!!!

Tegyük félre az okoskodást, üljünk le, tartsunk önvizsgálatot, majd nagyon gyorsan álljunk fel, mert ha nem vesszük vissza az utcákat, a tereket, ha nem mutatjuk meg magunkat, akkor mindazt, amiért bátor elődeink az életüket adták, mi egy influenszer-párbajban vetettük oda a szodomitáknak.

Nem letargikus, enervált motyogásra van szükség, hanem feltüzelt, bátor, az önkénnyel dacoló férfiakra és nőkre!!!! Egység, hit, erő!!! Magyarország élni fog!”

Nyitókép: képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Galerida
2026. április 14. 10:55
Sehol a világon, de nálunk meg főleg nem vezetett sikerre a "Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!" technika! Orbán alaptalanul feltételezte, hogy hozzá hasonló úriemberekkel áll szemben!
karelgott
2026. április 14. 10:54
Rá kell mutatni az árulókra - akik mindent a kormánynak köszönhetnek, de az első adandó alkalommal hátbaszúrták, legyenek ezek politikusok, üzletemberek vagy celebek. Kezdem a listát, folytassátok. 1. Waberer, a kamionos kurva 2. Kapu Tibor
Csigorin
2026. április 14. 10:52
Meg kell talalni a tobbi magyarpetert a Fideszben, akik barkihez dorgoloznek akitol penzt/hatalmat kapnak, elvtelen, jellemtelen karrieristak, es kifustolni oket egytol egyig.
analysator
2026. április 14. 10:45
Mohács 500. évfordulóját méltóképpen ünnepli a magyarságveszejtő csőcselék. Európa akkor sem volt velünk, a magyar haderő több, mint fele egy kivárásra játszó Szapolyai irányítása alatt a csatamezőtől távol lődörgött. A történelmünk adna útmutatást, akár a Tisza István Károlyi féle analógiát is idézhetném, de a mai fiatalok nem tudnak tanulni belőle, mert nem is ismerik a múltunkat. Így hát újra és újra ugyanabba a csapdába lépünk. Elvesztettük a török időkben a népesség felét 100 év alatt, a Károlyi féle vezetés miatt a területeink 2/3-át. Nem tudom, most mit fogunk elbukni, de sok minden már nem maradt. Úgy látom, most a puszta létünk forog kockán és a tanulatlan, ostoba, heremutogatóknak csápoló tömeg örömmel menetel a saját végzetébe. Mert ebben a "mocskos" orbáni diktatúrában nem vágták börtönbe a felbujtóikat idejekorán.
