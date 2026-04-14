Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Ha most sem tartunk önvizsgálatot, és nem mondjuk ki a kemény szavakat, akkor nincs tovább.
„Itt áll közel 2,5 millió józan magyar, aki azt érzi, magára hagyták, becsapták, kiszolgáltatottá és üldözötté vált a saját hazájában. Elég a gyávaságból és a ki nem mondott szavakból. Magyarország elveszett. Ezt már visszacsinálni nem lehet. A kérdés mostantól az: a nemzet is elveszik-e vele együtt, vagy – mint megtépázott történelme során annyiszor – újra bátorságra lel, magára talál, és dacol az önkénnyel.
A terror napjai következnek, ez kétségtelen. A gyengék, az árulók és a szodomiták diktatúrája.
Nézzétek meg és hallgassátok vissza, hogy az elmúlt 2 évben hányszor és hányszor szóltam, jeleztem, és mondtam ki nyíltan, mi az, ami sírba lökheti az egész országot. Volt, amikor nyíltan, volt, amikor cinikusan, de mindig annak reményében, hogy lesz, aki meghallja, és lesz, aki észhez kap. Nem lett. Az emberek értették, akiknek szólt, azok viszont nem. És ez vezetett el a nemzetünk tragédiájához. Megtörtént.
És mit csinálnak most a jobboldali emberek? A felelősséget eltolva egymásra mutogatnak. Ennek mi haszna van, azon kívül, hogy félelmet keltenek azokban, akik azt érzik, hogy egyedül maradtak?
A jobboldalnak egy dolog hiányzott az elmúlt években: a tökei! Ideje megtalálni. Be kell most már fejezni ezt a picsogást. A haszonélvezők nagy része úgyis eliszkolt a Prada táskáival együtt a Bálnából, a maradék pedig felfalja egymást a következő napokban, és megtalálja az új helyét a diktatúrában. Akik pedig maradtak, azok embereljék meg magukat, álljanak a sarkukra! Nem százan vagyunk, hanem közel 2,5 millióan!!!!!!!!!!
Tegyük félre az okoskodást, üljünk le, tartsunk önvizsgálatot, majd nagyon gyorsan álljunk fel, mert ha nem vesszük vissza az utcákat, a tereket, ha nem mutatjuk meg magunkat, akkor mindazt, amiért bátor elődeink az életüket adták, mi egy influenszer-párbajban vetettük oda a szodomitáknak.
Nem letargikus, enervált motyogásra van szükség, hanem feltüzelt, bátor, az önkénnyel dacoló férfiakra és nőkre!!!! Egység, hit, erő!!! Magyarország élni fog!”
