Ha most sem tartunk önvizsgálatot, és nem mondjuk ki a kemény szavakat, akkor nincs tovább.

Nézzétek meg és hallgassátok vissza, hogy az elmúlt 2 évben hányszor és hányszor szóltam, jeleztem, és mondtam ki nyíltan, mi az, ami sírba lökheti az egész országot. Volt, amikor nyíltan, volt, amikor cinikusan, de mindig annak reményében, hogy lesz, aki meghallja, és lesz, aki észhez kap. Nem lett. Az emberek értették, akiknek szólt, azok viszont nem. És ez vezetett el a nemzetünk tragédiájához. Megtörtént.

És mit csinálnak most a jobboldali emberek? A felelősséget eltolva egymásra mutogatnak. Ennek mi haszna van, azon kívül, hogy félelmet keltenek azokban, akik azt érzik, hogy egyedül maradtak?