Lázár János: Ma Orbán Viktor Magyarország legerősebb fegyvere. Erre a fegyverre pedig a közeljövőben is nagy szükség lesz

A két út tanulsága közös. A politikus dolga nem az, hogy nevelje a választókat, hanem hogy szolgálja őket: nem az embereknek kell beszélnie (és még csak nem is róluk), hanem velük.

A liberálisok szerint ez populizmus. Van is olyan politikustársam, aki védekezni szokott a jelző ellen, én azonban nem teszem. Ha ez populizmus, akkor populista vagyok a politikai közösségemmel együtt. A magyar nép, a magyar emberek érdekét képviseljük, mert más népek vagy akár a bankok, a multik és a nemzetközi spekulánsok érdekeit képviselik épp elegen mások. Ha a magyar kormány sem a magyar nép érdekeit képviseli, akkor ugyan kicsoda?

Fotó: Facebook

Populizmus kontra elitizmus

Amilyen egyszerű igazság ez, annyira nem magától értetődő módon érvényesült a rendszerváltozás utáni években – egészen a 2010-es fordulatig. Addig a régi elitnek mindig fontosabb volt egy-egy birodalmi központ (vagy akként viselkedő hatalmi centrum) akarata, mint a magyarok érdeke. Nekünk, fideszeseknek azonban a munkások, a hétköznapi küzdők, az iparkodó, igyekvő, törekvő emberek mellett van a helyünk. (Nem a törtető, hanem a törekvő emberek mellett – ez nagy és tanulságos különbség.) A populizmus ellentéte ugyanis – a liberális fősodor által erőltetett értelmezéssel szemben – nem a felelősség, hanem az elitizmus. Az a magatartás, amikor politikusok vagy a senki által meg nem választott – és így senki által nem ellenőrzött – hatalmak jobban akarják tudni az embereknél, hogy nekik mire van szükségük. A liberálisok-progresszívok meggyőződésem szerint ebbe a felvilágosult gőgbe buktak bele világszerte. Ami mintha még mindig nem esett volna le nekik, továbbra is „fullba” nyomják a népnevelést, lásd woke politika.