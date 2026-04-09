Kísérti a múltja Magyar Pétert: a lehető legmesszebbre küldte el azt az embert, aki minden titkáról tudhat

Csúnyán lebuktatta a 444 Magyar Pétert: több ezer provokátort akar ráuszítani a magyar választókra
Mindent megtesznek azért, hogy befolyásolják a szavazókat – állapította meg a Magyar Nemzet.
Olyan csontvázak hullhatnak még ki a szekrényből, hogy belegondolni is szörnyű.
A választások előtti héten Magyar Péter „eltüntette” Magyarországról a barátnőjét, Kovács Ilonát (Ilike). Miközben ő idehaza valamiféle „rendszerváltástól” szónokol, barátnője újabb sokmilliós luxusútra indult, nyilvánvalóan azért, hogy a legkényesebb időszakban nehogy bármiféle kellemetlenséget okozhasson – írja a Ripost.
Szabó Ilona környezetéből többen is megerősítették a lapnak, hogy Ilike több, mint félmilliós repülőjegyét, valamint a két millióba kerülő szállását is Magyar Péter fizette, sőt, napi 300 dolláros,( kb. 100 ezer forintos) külön zsebpénzt is adott neki a teljes körű hallgatásért cserébe.
A Ripost értesülései szerint Ilike a múlt héten utazott el a festői Costa Ricába, és onnan – nehogy bármi kellemetlen kiderülhessen – csak a választások után térhet majd haza.
Úgy tudni, hogy a titoktartási szerződésben mindent részletet pontosan rögzítettek, az indulás-érkezés időpontjától, a zsebpénzen át a kényes információk megóvásáig. A Tisza vezetőjének párja, Szabó Ilona „Ilike” az elmúlt 1 évben a lap becslései szerint már 40-50 millió forintot költhetett luxusutakra.
Nyitókép: AFP / Attila KISBENEDEK