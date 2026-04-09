Csúnyán lebuktatta a 444 Magyar Pétert: több ezer provokátort akar ráuszítani a magyar választókra

Erőszakos provokátorokat küldenek a falvakba Magyar Péterék, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre – írta meg a Magyar Nemzet a 444 egyik cikke alapján.

Az írás szerint akár tízezer embert is kivezényelhetne a Tisza és a hozzá kapcsolódó több csoport, mégpedig azért, hogy befolyásolják a szavazókat.

A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a demokráciában teljességgel példátlan akciót az állítólagos csalások megakadályozására hivatkozással szervezik. Magyar Péter egyébként az elmúlt napokban már megkezdte a hergelést: csalást emlegetett és megfenyegette a polgármestereket és a Fidesz helyi politikusait. A közelmúltban ugyanis a polgármestereket is megfenyegette a vasárnapi országgyűlési választás kapcsán.