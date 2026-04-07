04. 07.
kedd
deák dániel J D Vance tisza párt brüsszel alelnök magyarország Magyar Péter orbán viktor

J. D. Vance budapesti felszólalása nagyon fog fájni Brüsszelnek és a Tiszának: az amerikai alelnök Magyar Péter minden állítását romba döntötte

2026. április 07. 18:05

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében értékelte J. D. Vance budapesti látogatását.

2026. április 07. 18:05
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-bejegyzésében értékelte J. D. Vance budapesti látogatását, valamint annak politikai jelentőségét a közelgő magyarországi választások tükrében.

Elemzésében öt pontban foglalta össze, miként cáfolta az amerikai alelnök Magyar Péter főbb állításait, illetve hogyan állt ki Orbán Viktor mellett a brüsszeli politikával szemben.

Az első pontban kiemelte, hogy J. D. Vance elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról, akit Európa meghatározó politikai szereplőjeként jellemzett. Az alelnök szerint a magyar miniszterelnök következetesen képviseli hazája érdekeit, miközben reálisan értékeli a nemzetközi folyamatokat. 

Vance azt is jelezte, hogy az Egyesült Államokban Orbán Viktor választási győzelmére számítanak.

A bejegyzés kitér arra is, hogy az amerikai alelnök élesen bírálta a Európai Unió intézményeinek beavatkozási kísérleteit a magyar választási kampányba. Vance úgy fogalmazott: pénzügyi eszközökkel is igyekeznek támogatni a Tisza Párt és Magyar Péter törekvéseit. 

Az alelnök hangsúlyozta, látogatásának egyik célja éppen e hatások ellensúlyozása volt.

J. D. Vance az ukrán befolyás kérdését is felvetette, és párhuzamot vont a korábbi amerikai választási folyamatokkal, amikor is Ukrajna Joe Biden javára igyekezett befolyásolni az Egyesült Államok szavazóit. Mint ahogy arra J. D. Vance is rámutatott, Zelenszkij ukrán elnök kormánya hasonló dolgot kísérel meg most Magyarországon is, ezúttal a Tisza Pártot és Magyar Pétert segítve a kampányban.

A sajtótájékoztatón az amerikai alelnök Orbán Viktort pozitív példaként említette Európa számára, és méltatta a magyar energiapolitikát is. 

Kiemelte, hogy Magyarország több irányba nyitott az energetikai együttműködések terén, ami hozzájárul a kedvezőbb energiaárakhoz.

Bejegyzése zárásaként Deák Dániel arra is kitért, hogy Magyar Péter külpolitikai irányvonala eltérne a jelenlegi kormányétól, és erősebben igazodna a brüsszeli politikához. Ez azonban negatív hatással lenne Magyarország nemzetközi kapcsolataira, többek között az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával fenntartott viszonyra. Az elemző kiemelte, e kapcsolatok jövője a választások egyik meghatározó kérdése.

Nyitókép: Jonathan Ernst / POOL / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DeGar
2026. április 07. 20:12
Ez a szerencsétlen Magyar Péter egymást követő mondatokban először elmondja, hogy Trump elengedte Orbán kezét, aztán felszólítja Trumpot, hogy ne avatkozzon be a választásokba, ennyi ésszel a hidegvízre valót sem tudná ügyvédként megkeresni dr Hányinger.
Intel
2026. április 07. 20:10
Ha a Fidesz megnyeri a választást (valószínű) akkor a Vance látogatásra hivatkozva fogják érvényteleníteni. Európában van még helyi erő és akarat noha főbb ügyekben mint pl. háború és béke általában az USA jobbágyai, szolgái. Viszont egy olyan jelentéktelen ügyben mint a magyar választás, kiélhetik a hatalmi vágyukat és meg is teszik. Ezért érvénytelenítik.
the-ugly-truth-10
2026. április 07. 19:52
Leves van a NER-nek ő is látta, vityó is integetett :D
hanesz
2026. április 07. 19:20
Na seggdugasz, neked annyi Ezt nem viszed el ,,,szárazon"
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!