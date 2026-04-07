J. D. Vance budapesti felszólalása nagyon fog fájni Brüsszelnek és a Tiszának: az amerikai alelnök Magyar Péter minden állítását romba döntötte

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
Deák Dániel Facebook-bejegyzésében értékelte J. D. Vance budapesti látogatását.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-bejegyzésében értékelte J. D. Vance budapesti látogatását, valamint annak politikai jelentőségét a közelgő magyarországi választások tükrében.
Elemzésében öt pontban foglalta össze, miként cáfolta az amerikai alelnök Magyar Péter főbb állításait, illetve hogyan állt ki Orbán Viktor mellett a brüsszeli politikával szemben.
Az első pontban kiemelte, hogy J. D. Vance elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról, akit Európa meghatározó politikai szereplőjeként jellemzett. Az alelnök szerint a magyar miniszterelnök következetesen képviseli hazája érdekeit, miközben reálisan értékeli a nemzetközi folyamatokat.
Vance azt is jelezte, hogy az Egyesült Államokban Orbán Viktor választási győzelmére számítanak.
A bejegyzés kitér arra is, hogy az amerikai alelnök élesen bírálta a Európai Unió intézményeinek beavatkozási kísérleteit a magyar választási kampányba. Vance úgy fogalmazott: pénzügyi eszközökkel is igyekeznek támogatni a Tisza Párt és Magyar Péter törekvéseit.
Az alelnök hangsúlyozta, látogatásának egyik célja éppen e hatások ellensúlyozása volt.
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
J. D. Vance az ukrán befolyás kérdését is felvetette, és párhuzamot vont a korábbi amerikai választási folyamatokkal, amikor is Ukrajna Joe Biden javára igyekezett befolyásolni az Egyesült Államok szavazóit. Mint ahogy arra J. D. Vance is rámutatott, Zelenszkij ukrán elnök kormánya hasonló dolgot kísérel meg most Magyarországon is, ezúttal a Tisza Pártot és Magyar Pétert segítve a kampányban.
A sajtótájékoztatón az amerikai alelnök Orbán Viktort pozitív példaként említette Európa számára, és méltatta a magyar energiapolitikát is.
Kiemelte, hogy Magyarország több irányba nyitott az energetikai együttműködések terén, ami hozzájárul a kedvezőbb energiaárakhoz.
Bejegyzése zárásaként Deák Dániel arra is kitért, hogy Magyar Péter külpolitikai irányvonala eltérne a jelenlegi kormányétól, és erősebben igazodna a brüsszeli politikához. Ez azonban negatív hatással lenne Magyarország nemzetközi kapcsolataira, többek között az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával fenntartott viszonyra. Az elemző kiemelte, e kapcsolatok jövője a választások egyik meghatározó kérdése.
