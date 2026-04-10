Itt zárja kampányát Orbán Viktor

Országjárásának utolsó helyszínén, Székesfehérváron is rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre. A kormányfő bevallotta, Székesfehérvár az elmúlt években mindig szerencsét hozott, mivel ott tartották a Fidesz kampányzáró rendezvényét. Hozzátette, bízik benne, hogy ezúttal is jó ómen lesz, hogy a választások előtti utolsó péntek este a királyok városában gyűltek össze a párt szimpatizánsai.