Itt zárja kampányát Orbán Viktor

Székesfehérvár eddig mindig szerencsét hozott: hatalmas tömeg gyűlt össze Orbán Viktor országjárásának utolsó vidéki helyszínén is (GALÉRIA)
A Fidesz szombaton Budapesten tartja kampányzáró rendezvényét.
„Zárjuk együtt a kampányt, másnap pedig szavazzunk a Fideszre! Gyere el te is, legyünk ott minél többen!” – írta Magyarország miniszterelnöke.
A budapesti Szentháromság téren, szombat este 19 órakor zárja országjáró kampányát Orbán Viktor.
Mint ismert, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt szűk egy hónapban járta az országot és számtalan vidéki településre ellátogatott, ahol rendre jelentős tömeg fogadta.
Országjárásának utolsó helyszínén, Székesfehérváron is rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre. A kormányfő bevallotta, Székesfehérvár az elmúlt években mindig szerencsét hozott, mivel ott tartották a Fidesz kampányzáró rendezvényét. Hozzátette, bízik benne, hogy ezúttal is jó ómen lesz, hogy a választások előtti utolsó péntek este a királyok városában gyűltek össze a párt szimpatizánsai.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos