Ilyet kitalálni sem lehet: ukránpárti tevékenységéért kapott oklevelet a Tisza képviselőjelöltje

Molnár János indulhat parlamenti képviselőjelöltként Kecskeméten a Tisza Párt színeiben, írja az Ellenpont. A jelölt korábban aktívan kiállt Ukrajna támogatása mellett, amiért a párt részéről elismerésben is részesült – nem akárkitől: Magyar Péter leghűségesebb párttársától, Radnai Márktól.

Molnár mintegy két évvel ezelőtt távozott munkahelyéről, hogy a párt tevékenységét segítse, ami felvetette megélhetésének kérdését.

Az Ellenpont beszámolója szerint Molnár szerepet vállalt a „Nemzet Hangja” elnevezésű adatgyűjtő kampány lebonyolításában. A portál állítása alapján feladata az volt, hogy közreműködjön a kampány végső eredményeinek kialakításában, különös tekintettel Ukrajna európai uniós csatlakozásának megítélésére.