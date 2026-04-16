04. 16.
csütörtök
Attala vármegye népszavazás

Ilyen is rég volt: eldöntötte a település, melyik vármegyéhez tartozzon

2026. április 16. 22:53

Egy népszavazásra is sor került vasárnap.

null

Az országgyűlési választás mellett népszavazás is volt vasárnap. Attala lakossága ugyanis arról döntött, hogy elhagynák Tolna vármegyét, amelyhez alig több mint ötven éve, 1975-ben csatolták – számolt be róla a Tolna vármegyei hírportál.

A lap beszámolt róla, hogy a 648 szavazásra jogosult közül 488-an nyilvánítottak véleményt és többségük, 302 attalai úgy nyilatkozott, hogy egyetért a vármegyeváltással, a 179 nem szavazat ellenében.

Ez állhat a döntés hátterében

A település polgármestere, Orosváriné Bocz Tünde úgy véli, az egyik döntő indok a két vármegye közti különbség lehetett az emberek számára, amely Somogy felé billentette a mérleg nyelvét. Az átcsatolás lehetőségeiről és hatásairól tanulmány is készült, ebben többek között leírják, hogy elsősorban az egészségügy helyzete az, ami arra késztette őket, hogy kérvényezzék a csatlakozást.

A dombóvári kórház esetleges átszervezése nyomán a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház lenne az illetékes, ami autóval több mint egy óra, ellentétben azzal, hogy Somogy vármegye székhelyén a kaposvári kórház 20-30 perc alatt elérhető.

Attala és Kaposvár között 17 buszpár közlekedik, lényegesen több, mint Dombóvár és Szekszárd között, illetve Attalából még be is kell jutni Dombóvárra, ha valaki busszal Szekszárd felé akar közlekedni.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

 

