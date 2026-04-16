Ilyen is rég volt: eldöntötte a település, melyik vármegyéhez tartozzon

Az országgyűlési választás mellett népszavazás is volt vasárnap. Attala lakossága ugyanis arról döntött, hogy elhagynák Tolna vármegyét, amelyhez alig több mint ötven éve, 1975-ben csatolták – számolt be róla a Tolna vármegyei hírportál.

A lap beszámolt róla, hogy a 648 szavazásra jogosult közül 488-an nyilvánítottak véleményt és többségük, 302 attalai úgy nyilatkozott, hogy egyetért a vármegyeváltással, a 179 nem szavazat ellenében.

Ez állhat a döntés hátterében

A település polgármestere, Orosváriné Bocz Tünde úgy véli, az egyik döntő indok a két vármegye közti különbség lehetett az emberek számára, amely Somogy felé billentette a mérleg nyelvét. Az átcsatolás lehetőségeiről és hatásairól tanulmány is készült, ebben többek között leírják, hogy elsősorban az egészségügy helyzete az, ami arra késztette őket, hogy kérvényezzék a csatlakozást.