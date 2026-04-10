Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
németh balázs országgyűlési választás 2026 észak - pest

Így futunk neki a vasárnapi összecsapásnak

2026. április 10. 10:59

Ma frissült utoljára az észak-pesti választási barométer!

2026. április 10. 10:59
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„ITT AZ UTOLSÓ ELŐREJELZÉS! 

Ma frissült utoljára az észak-pesti választási barométer!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

40:39 – így futunk neki a vasárnapi összecsapásnak Barkóczi Balázzsal.

Nagy meccs lesz.

Nézzük, milyen események befolyásolták a várható eredményt az utolsó napokban!

A korábbi várakozásokkal és sajtóhírekkel ellentétben a gyengécske tiszás jelölt NEM LÉPETT VISSZA.

Ez számomra kifejezetten JÓ HÍR, hiszen így biztosan vesz majd el szavazatokat a DK-s Barkóczi Balázstól. 

Vagyis nyerhető maradt a jobboldal számára a kerület.

Bár visszalépés nem történt, mégis folyamatosan erősödik Barkóczi Balázs, és gyengül a tiszás induló.

Vélhetően most bosszulja meg magát, hogy a tiszás jelölt minden nyilvános szereplés elől elmenekült, a kerületi vitán sem vett részt, a választókat érdeklő kérdésekre nem válaszolt.

Számíthatott Dobrev Klára nyilatkozata is, aki szerint »toronymagasan« vezet előttem Barkóczi Balázs. Majd meglátjuk, mekkora az a torony.

ERŐSÖDTEM ÉN IS 1 százalékot! Végre meghallották a Mi Hazánk szavazói a nemzeti radikális oldal ismert alakjainak kérését: aki nem akarja, hogy jöjjön egy külföldi érdekeket kiszolgáló bábkormány, egyéniben csak a fideszes jelöltre szavaz.

KIFEJEZETTEN ÖRÜLÖK az országos sajtóban megjelent, Észak-Pesten tiszás győzelmet ígérő előrejelzéseknek, ugyanis ezek mind gyengíthetik Barkóczi Balázst, ami számomra létfontosságú.

Két »apró« megjegyzés: 

– egyik kutatóintézet sem végzett helyi felmérést, hanem az országos adatokból készítettek becslést Észak-Pestre. Vagyis nem veszik figyelembe az aktuális helyi viszonyokat.

– mi viszont készíttettünk több telefonos(!) mérést a kampányban (legutóbb húsvét előtt), amelyeknek az adatait természetesen használja a választási barométer.

Kedves Patrióták! 

A lényeg számunkra, hogy a verseny továbbra sem lefutott!

Az egész választás egyik legnagyobb meglepetését okozhatjuk, ha mindannyian ott leszünk vasárnap, akik békét és nyugalmat akarnak, meg akarják védeni a rezsicsökkentést, és LENDÜLETBE AKARJÁK HOZNI ÉSZAK-PESTET.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2026. április 10. 15:08
Budapest 1. kerületet sikerült visszavennie a Fidesznek a legutóbbi önkormányzati választások alkalmával. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy - a magasabb részvétel ellenére - immáron választási körzeteket is sikerül megcsípnie Budapesten. De azért nem erre kell alapozni.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. április 10. 12:53
Hajrá Balázs! Csodálkoztam volna, ha a dékás köztörvényest rá tudták volna venni a visszalépésre. Így viszont komoly esély van a Fidesz győzelmére, noha Barkóczinak komoly háttérbázisa van a helyi komcsinénik között.
Válasz erre
3
0
jobbika
2026. április 10. 12:16
Hajrá Fidesz!
Válasz erre
0
0
zozo1971
2026. április 10. 12:15
Nézd meg és add tovább youtube.com/watch?v=BdfUZ-N5Fxs
Válasz erre
0
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!