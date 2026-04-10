Nézzük, milyen események befolyásolták a várható eredményt az utolsó napokban!

A korábbi várakozásokkal és sajtóhírekkel ellentétben a gyengécske tiszás jelölt NEM LÉPETT VISSZA.

Ez számomra kifejezetten JÓ HÍR, hiszen így biztosan vesz majd el szavazatokat a DK-s Barkóczi Balázstól.

Vagyis nyerhető maradt a jobboldal számára a kerület.

Bár visszalépés nem történt, mégis folyamatosan erősödik Barkóczi Balázs, és gyengül a tiszás induló.