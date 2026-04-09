Hidvéghi Balázs: Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel (VIDEÓ)

Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is reagált a Tisza-vezér nyilvánosságra került háborús hangfelvételére.
Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében kiemelte, a Magyar Péterről nyilvánosságra került, háborúval kapcsolatos hangfelvétel egyértelműen megmutatja, mi a vasárnapi választás tétje. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról írt, hogy a felvétel is bizonyítja: a Tisza Párt vezetője mást mond a nyilvánosság előtt, mint zárt körben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az államtitkár úgy fogalmazott:
Brüsszel háborúba akarja vinni Európát és a háborúra és Ukrajnára költeni az európaiak pénzét. Magyar Péter ezt az egész kampányában tagadta, de ma lelepleződött”.
Hidvéghi Balázs rámutatott, a történtek azt támasztják alá, hogy Magyar Pétert brüsszeli szereplők egy, az ukrajnai háborút támogató kormány felállításával bízták meg. Ez azt jelentené, hogy a Tisza Párt kész lenne pénzügyi és katonai támogatást nyújtani Ukrajnának, valamint feladná az orosz energiahordozókra épülő politikát, amely jelenleg a rezsicsökkentés alapját képezi.
A politikus hangsúlyozta:
Magyarország békéje és a magyar emberek pénze a tét. Nem szabad olyan emberre bízni Magyarországot, aki Brüsszel és Ukrajna kedvéért háborúba vinné azt! Veszélyeztetné a magyar családok és fiatalok biztonságát és odaadná az ukránoknak a magyarok pénzét! Csak a Fidesz a biztos választás!”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP