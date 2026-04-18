Ha senki nincs, ki elringasson – A Szívritmuszavar című előadásról

Szívritmuszavar

Fotó: Komáromi Jókai Színház

A kettős szerepben feltűnő Szvrcsek Anitát viszont minden pillanatában öröm nézni. Sőt mi több, hallgatni: az embernek a végére az az érzése, hogy bármit bármikor képes elénekelni úgy, hogy az érzékenység, a lendület egyszer sem nő a legnagyobb pontosság és érthetőség fölé.

Nem úgy a március elején bemutatott, Gál Tamás rendezte Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról esetében, amely minden ízében – mozgás, jelmez, a társulattagok hangszeres tudását szintén jól kihasználó élő zene, ének stb. – korrekt, mégis jóval kevesebb érdekfeszítő momentumot, pláne csúcspontot hoz.

Talán mert Déry Tibor és Pós Sándor szövegét már a kezdet kezdetén is csak a Presser–Adamis-betétdalok tartották egyben.

Hiába végzett kiváló munkát a hangsúlyok 21. századibbra tolásában Finta Viktória dramaturg, az egész valahogy idegen marad. Persze, az világos, hogy a lényeg nem változott: minden kor minden embere a boldogságot keresi, ideiglenesen akár pótszerekkel csillapítva ezt a kiolthatatlan vágyat. De hogy tényleg arra születtünk-e, hogy egyszer a Föld sebeit begyógyítsuk, azon nemigen töprengünk el hazafelé ez után az ügyes, látványos, de a felszín alá nem nagyon merészkedő komáromi kísérlet után.