Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 Nacsa Lőrinc Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Köszönjük!

2026. április 12. 19:34

A miniszter reméli, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre.

Az országgyűlési voksolás lezárultát követően megtartotta sajtótájékoztatóját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nacsa Lőrinc, a KDNP politikusa. Gulyás Gergely megköszönte a választóknak, hogy minden eddiginél nagyobb számban vettek részt a voksoláson. A miniszter köszönetet mondott a választási bizottságokban dolgozóknak, és a Fidesz-KDNP aktivistáinak, akik segítettek a mozgósításban, és a kormánypártot támogató szavazóknak. 

Gulyás Gergely szerint a kormánypártok óriási mozgósítást végeztek, ez is eredményezte rendkívül magas részvétel, ez egyben azt is jelenti, hogy a demokratikus felhatalmazás minden eddiginél erősebb. Hozzátette, bár számos jogsértést kellett bejelenteniük, összességében a választás megfelelő keret volt a demokratikus véleménnyilvánításhoz. „Reméljük, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre a kormányzásra! Abban bízunk, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek a választások megnyeréséhez és a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumos többséget a választópolgárok biztosítani fogják!” – fogalmazott. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Nacsa Lőrinc, a KDNP politikusa szerint egy nagyon magas részvétel mindig erős üzenet. Megköszönte a magyar embereknek, hogy elmentek szavazni, és külön köszöntete mondott a kormánypártok támogatóinak. Kiemelten megköszönte a külhoni magyarok közösségének részvételét, akiknek voksai szerinte a nemzet egységét pecsételték meg. Kijelentette, hogy bár 1500 bejelentés érkezett az ellenfél lehetséges választási jogsértéseiről. Kiemelte, reméli, hogy a voksolók ismét a kormánypártokat tüntetik ki bizalmukkal és ismét „ez a nagy és erős politikai közösség” vezetheti Magyarországot. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Farkasvölgyi
2026. április 12. 20:07
Fidesz 54% tisza 36% Mi Hazánk 10%
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. április 12. 19:56
Egyelőre még bármi lehet. A fő kérdés az, hogy a tiszar esetleges vereségét követően poloska Peti nem fog-e a hordájával az államra támadni.
Válasz erre
0
1
csalodtamafideszben
2026. április 12. 19:50
Hamisgulyásnak köszönhetjük Magyar Pétert.
Válasz erre
2
1
rejszmano
2026. április 12. 19:44
Gergő, már Moszkvából jelentkezel?
Válasz erre
4
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!