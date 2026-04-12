Gulyás Gergely: Köszönjük!

Az országgyűlési voksolás lezárultát követően megtartotta sajtótájékoztatóját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nacsa Lőrinc, a KDNP politikusa. Gulyás Gergely megköszönte a választóknak, hogy minden eddiginél nagyobb számban vettek részt a voksoláson. A miniszter köszönetet mondott a választási bizottságokban dolgozóknak, és a Fidesz-KDNP aktivistáinak, akik segítettek a mozgósításban, és a kormánypártot támogató szavazóknak.

Gulyás Gergely szerint a kormánypártok óriási mozgósítást végeztek, ez is eredményezte rendkívül magas részvétel, ez egyben azt is jelenti, hogy a demokratikus felhatalmazás minden eddiginél erősebb. Hozzátette, bár számos jogsértést kellett bejelenteniük, összességében a választás megfelelő keret volt a demokratikus véleménnyilvánításhoz. „Reméljük, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre a kormányzásra! Abban bízunk, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek a választások megnyeréséhez és a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumos többséget a választópolgárok biztosítani fogják!” – fogalmazott.