Tisza Párt gazda Ukrajna Európai Unió élelmiszer agrár

Figyelem: a gazdák Brüsszel újabb árulására készülhetnek – amihez a Tisza Párt asszisztál

2026. április 10. 15:47

A magyar álláspont világos: garantálni kell a gazdálkodók versenyképességének megőrzését és az unió élelmezésbiztonságosságát. Nagy István agrárminiszter írása.

Nagy István
Az élelmiszer-előállítás nem egy kapcsoló, amelyet egyik percről a másikra fel lehet kapcsolni vagy le lehet oltani. A föld, a gazda és a vidék nem egy brüsszeli bürokrata által szerkeszthető táblázat, hanem a nemzeti önrendelkezésünk egyik utolsó bástyája. Ha ezt lerombolják, nemcsak egy ágazat omlik össze, hanem az élelmiszer-önellátásunk, a biztonságunk és a jövőnk kerül veszélybe.

Nem kell találgatnunk, ki teszi mindezt: Brüsszel ma tudatosan és következetesen ezen az úton jár. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök meleg kézfogással pecsételte meg a Mercosur-megállapodást, ez a kézfogás azonban hideg ítéletet jelent az európai, köztük a magyar gazdák számára. Minderre itthon is akadnak szövetségesek: 

a Tisza Párt nyíltan asszisztál ehhez a folyamathoz, és Brüsszellel együtt azon dolgozik, hogy a gazdáknak járó támogatásokat Ukrajnába irányítsák át. 

A Mercosur‑megállapodás nyomán vesztes pozícióba kerülhet az állattenyésztés
Mindezek különösen súlyosak annak fényében, hogy az európai és a magyar agrárium már így is példátlan kihívásokkal néz szembe. Az utóbbi években az aszály, az energiaárak elszabadulása, az inputköltségek növekedése, a piaci bizonytalanságok és az állat-, illetve növénybetegségek egyszerre nehezedtek ólomsúlyként a gazdálkodók vállára. Ebben a helyzetben a gazdák Brüsszeltől nem segítségre, hanem csak egy újabb árulásra számíthatnak. 

A Mercosur‑megállapodás nyomán vesztes pozícióba kerülhet az állattenyésztés
Zöld jelzés az olcsó, silány termékeknek 

Magyarország egyértelműen elutasít minden szabadkereskedelmi egyezséget, amely veszélyezteti a magyar és európai gazdák versenyképességét és piaci pozícióját. A Mercosur‑megállapodás jelenlegi formájában olyan olcsó termékek beáramlását engedné, amelyekre nem érvényesek a szigorú euró­pai élelmiszer‑biztonsági, állat-­ jóléti és környezetvédelmi előírások, ez pedig versenyhátrányt okozhat az uniós termelőknek. A brüsszeli döntéshozók „a termőföldtől az asztalig” stratégia nevében folyamatosan szigorítják az európai termelési feltételeket – drasztikusan csökkentve a növényvédő szerek és a műtrágyák használatát –, a Mercosur­országok termelőire viszont ezek az előírások nem vonatkoznak. A magyar gazdának drágábban, bonyolultabb technológiával kell előállítaniuk az élelmiszert, a határon pedig vámmentesen gördülhetnek majd be a dél-amerikai szállítmányok, amelyeket nálunk már évtizedekkel ezelőtt betiltott vegyszerekkel kezeltek. Ez a kettős mérce nemcsak igazságtalan, hanem gazdaságilag is tarthatatlan. 

A Mercosur‑megállapodás nyomán vesztes pozícióba kerülhet az állattenyésztés
A megállapodás nem csupán jelképes mennyiségekről szól: évi közel 100 ezer tonna marhahús és 180 ezer tonna baromfihús zúdulhat az uniós piacra. Összehasonlításul: 2024-ben a teljes magyarországi marhahústermelés 23,8 ezer tonna, a baromfihúsé pedig 546,2 ezer tonna volt. Tehát marhahúsból a teljes magyarországi éves termelés több mint négyszerese, baromfiból pedig a harmada érkezik be. Előbbi a mérték miatt minimum elgondolkodtató, utóbbi pedig amiatt, hogy egy erős, prosperáló, folyamatosan fejlődő ágazatról van szó az agrárgazdaságon belül, amit érzékenyen érint és visszavet az olcsó, élelmiszer-biztonsági szempontból gyengébb minőségű konkurencia. A hatások azonban nem állnak meg a húságazatnál, hiszen érintik a cukrot, az etanolt, valamint a tejtermékeket és a mézet is. Ez a mesterségesen generált túlkínálat leveri a hazai felvásárlási árakat. 

Miközben a magyar állattartókat háborús infláció sújtja, egekbe szökő önköltségekkel küzdenek, addig Brüsszel rájuk zúdítaná az olcsó, ellenőrizetlen importot. 

Ez a felelőtlen lépés ellehetetleníti a nemzedékek óta talpon lévő családi gazdaságaink megélhetését. 

Harcolunk a Mercosur-megállapodás ellen 

Szégyen, hogy Ursula von der Leyen minden­féle felhatalmazás nélkül írta alá a megállapodást. A Patrióták Európáért bizalmatlansági indítványt indított ellene az Európai Parlamentben, a Tisza Párt képviselői viszont segítettek megmenteni a bizottsági elnököt azzal, hogy nem mentek be szavazni. Tették ezt úgy, hogy Magyarország és a magyar gazdák sorsa volt a tét. Ezt a megállapodást a brüsszeli gazdáik hozták tető alá, és sürgetik most is a végrehajtását. 

Mi már a Mercosur-megállapodás 2019-es tárgyalásakor is jeleztük, hogy a bizottság által kitárgyalt kvóták túl magasak és problémát jelentenek majd az uniós gazdáknak. Az azóta eltelt időszakban csak agárminiszteri szinten tizennyolc alkalommal szólaltunk fel a megállapodás ellen a Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban. A tárgyalások során végig következetesen a kvóták csökkentését és az azonos termelési sztenderdek betartatását kértük. Többször egyeztettem például a francia agrár­miniszterrel, Annie Genevard-ral, hogy kiterjesszük együttműködésünket, és új szövetségeseket találjunk a szabadkereskedelmi megállapodással szemben. Van reményünk arra nézve, hogy kútba esik a megállapodás, ha találunk még olyan országot, amely átáll a mi oldalunkra, ennek érdekében minden diplomáciai kapcsolatot megmozgatunk. A gazdák számíthatnak ránk ebben a küzdelemben. Magyarország továbbra is határozottan ellenzi a Mercosur-megállapodást, és minden eszközzel azon dolgozik, hogy ne léphessen hatályba, még ideiglenesen se. A ratifikációs folyamat még nem zárult le, így a kérdés nincs eldöntve. 

 
Bedőlhet az egész európai agrárium 

Ha pedig ez nem lenne elég, Brüsszelnek csak a háború és Ukrajna fontos, féktelenül önti oda az európaiak pénzét, a gazdáktól is el akar venni. Hazánk álláspontja világos: kiállunk amellett, hogy megőrizzük a közös agrárpolitika forrásainak jelenlegi struktúráját és kétpilléres rendszerét. Ez garantálja a gazdálkodók versenyképességének megőrzését és az unió élelmezésbiztonságosságát is. Ez nemcsak a magyar, hanem minden európai uniós állampolgár érdeke. Innováció, beruházás nélkül az élelmiszer-termelés versenyképessége nem javítható, a fenntarthatósági célok nem érhetők el. Brüsszel javaslata 2027 után éppen ezeken a területeken irányoz elő jelentősen kevesebb forrást. A közös agrárpolitika önálló költségvetésének és kétpilléres rendszerének a megszüntetése, valamint a források több mint húszszázalékos megvágása bedöntené az egész európai agráriumot, és tönkretenné a gazdákat. Ezt nem hagyhatjuk. Itt nem csupán szakpolitikai kérdésről van szó, hanem a gazdák és a vidéki családok megélhetéséről. 

Ezért kiemelten fontos, hogy a kormány tavasszal megerősítést kapjon. Brüsszel és egy brüsszeli bábkormány a magyarok pénzét is a háborúra és Ukrajnának adná, ez ellen indítottunk nemzeti petíciót. Brüsszel már előkészítette az agrárpénzek csökkentését, és a Tisza nem tud nemet mondani, ő a magyar gazdák pénzét is simán elvenné és Ukrajnának adná. Ezt meg kell akadályoznunk. 

A továbbiakban is elkövetünk mindent, hogy az Európai Unió élelmiszer-ellátása, a magyar gazdák megélhetése és a magyar emberek minőségi élelmiszerrel való ellátása ne szenvedjen csorbát. Ezért dolgozunk ma is és a jövőben is, ezért nem törődünk bele az uniós agrártámogatások radikális csökkentésébe és abba sem, hogy az elvett forrásokat Brüsszel Ukrajna és a háború finanszírozására fordítsa. 

A magyar álláspont nyomatékosítására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége petíciót indított a magyar gazdák és az élelmiszer-biztonság védelmében. Arra biztatunk minden gazdát, élelmiszer-előállítót és a vidék jövőjéért felelősséget érző polgárt, hogy csatlakozzon az aláírásgyűjtéshez (agrarpeticio.hu/megvedjuk-a-magyar-gazdakat). Ne hagyjuk, hogy az agrárium kereskedelmi alkuk és hibás uniós döntések áldozata legyen! A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része. Ne engedjük tönkretenni piacainkat és a gazdáinkat! 

A magyar agráriumban támogatások, fejlesztések és kockázatkezelési intézkedések erősítik a gazdák versenyképességét, a vidék gazdaságát. Ez a folyamat biztosítja, hogy Magyarország a következő évtizedben az élvonalba kerüljön az uniós agrárpiacon. Szülőföldünk adottságai kiválók, a hazai lakosság kétszerese, akár 20 millió ember ellátására is képesek vagyunk. Erről az útról nem szabad letérnünk. A gazdák szempontjából is óriási a tétje az áprilisi választásnak. Van mit veszítenünk, és van mit megvédenünk.

A szerző agrárminiszter

Nyitókép: A növénytermesztésben közvetve érvényesülnének a Mercosur-egyezség negatív hatásai: a beáramló olcsó takarmány és gabona lenyomná az árakat
Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fatman
2026. április 10. 17:55
a geci szerint geci nagy háború lesz _I_
templar62
2026. április 10. 16:54
Világméretű libolsináci összefonódás .
neszteklipschik
2026. április 10. 16:15
"...a Tisza Párt nyíltan asszisztál ehhez a folyamathoz, és Brüsszellel együtt azon dolgozik, hogy a gazdáknak járó támogatásokat Ukrajnába irányítsák át." És tegyük hozzá, hogy a "Messiás" Manökenhörcsög ráadásul tagja az Európa Parlamentben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak is, tehát jócskán tehetett is volna, hogy megállítsa az európai gazdák intézményesített tönkretételét. Persze tisztában vagyok vele, hogy ezen bizottsággal csak akkor van kapcsolata, amikor felveszi az onnan utalt fizetését azért a k*rvabüdös semmiért, amit ott elvégzett. Viszont annak örülnék, ha azok is tisztában lennének vele, akik holnap leszavaznak rá...
csulak
2026. április 10. 16:09
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
