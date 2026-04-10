Figyelem: a gazdák Brüsszel újabb árulására készülhetnek – amihez a Tisza Párt asszisztál

Ha pedig ez nem lenne elég, Brüsszelnek csak a háború és Ukrajna fontos, féktelenül önti oda az európaiak pénzét, a gazdáktól is el akar venni. Hazánk álláspontja világos: kiállunk amellett, hogy megőrizzük a közös agrárpolitika forrásainak jelenlegi struktúráját és kétpilléres rendszerét. Ez garantálja a gazdálkodók versenyképességének megőrzését és az unió élelmezésbiztonságosságát is. Ez nemcsak a magyar, hanem minden európai uniós állampolgár érdeke. Innováció, beruházás nélkül az élelmiszer-termelés versenyképessége nem javítható, a fenntarthatósági célok nem érhetők el. Brüsszel javaslata 2027 után éppen ezeken a területeken irányoz elő jelentősen kevesebb forrást. A közös agrárpolitika önálló költségvetésének és kétpilléres rendszerének a megszüntetése, valamint a források több mint húszszázalékos megvágása bedöntené az egész európai agráriumot, és tönkretenné a gazdákat. Ezt nem hagyhatjuk. Itt nem csupán szakpolitikai kérdésről van szó, hanem a gazdák és a vidéki családok megélhetéséről.

Ezért kiemelten fontos, hogy a kormány tavasszal megerősítést kapjon. Brüsszel és egy brüsszeli bábkormány a magyarok pénzét is a háborúra és Ukrajnának adná, ez ellen indítottunk nemzeti petíciót. Brüsszel már előkészítette az agrárpénzek csökkentését, és a Tisza nem tud nemet mondani, ő a magyar gazdák pénzét is simán elvenné és Ukrajnának adná. Ezt meg kell akadályoznunk.

Tüntetés az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt január 20-án

A továbbiakban is elkövetünk mindent, hogy az Európai Unió élelmiszer-ellátása, a magyar gazdák megélhetése és a magyar emberek minőségi élelmiszerrel való ellátása ne szenvedjen csorbát. Ezért dolgozunk ma is és a jövőben is, ezért nem törődünk bele az uniós agrártámogatások radikális csökkentésébe és abba sem, hogy az elvett forrásokat Brüsszel Ukrajna és a háború finanszírozására fordítsa.

A magyar álláspont nyomatékosítására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége petíciót indított a magyar gazdák és az élelmiszer-biztonság védelmében. Arra biztatunk minden gazdát, élelmiszer-előállítót és a vidék jövőjéért felelősséget érző polgárt, hogy csatlakozzon az aláírásgyűjtéshez (agrarpeticio.hu/megvedjuk-a-magyar-gazdakat). Ne hagyjuk, hogy az agrárium kereskedelmi alkuk és hibás uniós döntések áldozata legyen! A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része. Ne engedjük tönkretenni piacainkat és a gazdáinkat!