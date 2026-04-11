Ez történik, amikor egy ellenzéki szavazó kér közös képet Szijjártó Pétertől (VIDEÓ)

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
A külügyminiszter megmutatta, hogyan lehet elegánsan kezelni egy ilyen helyzetet.
A Fidesz szombati országjáró körútján egy ellenzéki férfi is odament Szijjártó Péterhez, hogy közös képet kérjen tőle, és rögtön az elején közölte a külügyminiszterrel, hogy „nagyon” nem Fidesz-szavazó.
„Akkor annál jobban csináljuk meg”
– mondta Szijjártó, majd viccelődve hozzátette: „De nehogy valamit kifessen rajtam!”
A Facebookon megosztott videó alá a külügyminiszter csak annyit írt:
„Ahol a Fidesz, ott a békesség.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala/Kaiser Ákos