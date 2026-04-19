Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
juhász anna remény farm biológiai sokféleség

„Én nem vágyódtam a tanyasi élet után, de szerelmes lettem” – Bemutatjuk a Remény Farmot!

2026. április 19. 15:10

Alig hét év alatt mintaértékű gazdaságot épített fel egy sokáig elhanyagolt területen egy fiatal házaspár, Goldmann Dávid és Juhász Anna. Utánajártunk, honnan jött az ötlet, és miként valósították meg, hogy távol a város zajától gazdálkodóvá váljanak.

Krupincza Mariann
Ébredezik a természet, amikor a Remény Farmot meglátogatjuk. Miután megtaláljuk a megfelelő utcát a Heves vármegyei Bekölcén, utunk a falu határán túlra, egy jurtához vezet, amely körül pezseg az élet. A kis udvarban tyúkok kapirgálnak, kakas kukorékol, és két kölyökkutya az anyjával együtt köszönt minket. A tíz méter átmérőjű jurtában a beszélgetés ideje alatt olykor egy öreg macska is a lábamhoz dörgölőzik. Ahogy felpillantok, a tündökön – a tetőn található, a szerkezet stabilitásáról és a fény bejutásáról gondoskodó, fakeretes környíláson – át látom a tiszta kék eget.

Fotó: Földházi Árpád

A Remény Farm közösségi médiából ismert alapítói, Juhász Anna és Goldmann Dávid évek alatt építették fel mintaértékű gazdaságukat egy korábban elhanyagolt területen csirkékkel, marhákkal és bárányokkal. Anna elmondása szerint szinte tréfának is beillett a költözésük, 2019. április 1-jén telepedtek le jelenlegi otthonuk helyén három szarvasmarhával. A költözés nemcsak a jószágok miatt volt körülményes, hanem a nagy távolság miatt is, hiszen Somogyban, Nagybajom mellett éltek. Dávid azóta is csodálkozik azon, mennyire könnyedén kezelték mindezt, mert elmondása szerint Anna a hasonló helyzetekben egyáltalán nem rugalmas. Ráadásul addigra Somogyban már kialakították a mindennapos rutinjukat. De Anna nyitott volt a nagy váltásra, mert nem igazán érezte magáénak a Nagybajom melletti lakhelyüket, ahol Dávid a megismerkedésük előtt élt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Az is a költözés felé hajtott minket, hogy Annának hiányoztak a dombok, a lankák. A korábbi lakóhelyünk sík területen feküdt, a nemzeti park szomszédságában, és alig tudtunk állatot tartani, legeltetni, mivel korlátozott hely állt rendelkezésünkre. Anna ezzel nem tudott megbékélni. Amikor meg­érkeztünk ide, és meglátta a tájat, azt mondta, hogy rám bízza a dolgot, mert józanul kell döntenünk” – idézi fel az első terepszemlét Dávid. Anna hozzáfűzi: annyira beleszeretett a tájba, hogy nehéz lett volna lebeszélni a váltásról. „Mondtam Dávidnak, hogy a racionális érveket ő fogja végiggondolni, mert én már nem tudok úgy viszonyulni ehhez a területhez.”

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mindenhova
2026. április 19. 16:38
Kezdetektől, egy darabig követtem őket. Eredetileg libernyákbolsevikok voltak. A tanya egy fura keveréket csinált belőlük, de egy idő után unalmassá váltak...
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. április 19. 16:20 Szerkesztve
A tíz méter átmérőjű jurtában ----- ha nyereg alatt puhított húst is esznek, akkor a fogorvosuk náluk is többet keres majd. (rajtuk) 😂
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!