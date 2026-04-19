„Én nem vágyódtam a tanyasi élet után, de szerelmes lettem” – Bemutatjuk a Remény Farmot!

Ébredezik a természet, amikor a Remény Farmot meglátogatjuk. Miután megtaláljuk a megfelelő utcát a Heves vármegyei Bekölcén, utunk a falu határán túlra, egy jurtához vezet, amely körül pezseg az élet. A kis udvarban tyúkok kapirgálnak, kakas kukorékol, és két kölyökkutya az anyjával együtt köszönt minket. A tíz méter átmérőjű jurtában a beszélgetés ideje alatt olykor egy öreg macska is a lábamhoz dörgölőzik. Ahogy felpillantok, a tündökön – a tetőn található, a szerkezet stabilitásáról és a fény bejutásáról gondoskodó, fakeretes környíláson – át látom a tiszta kék eget.

Fotó: Földházi Árpád

A Remény Farm közösségi médiából ismert alapítói, Juhász Anna és Goldmann Dávid évek alatt építették fel mintaértékű gazdaságukat egy korábban elhanyagolt területen csirkékkel, marhákkal és bárányokkal. Anna elmondása szerint szinte tréfának is beillett a költözésük, 2019. április 1-jén telepedtek le jelenlegi otthonuk helyén három szarvasmarhával. A költözés nemcsak a jószágok miatt volt körülményes, hanem a nagy távolság miatt is, hiszen Somogyban, Nagybajom mellett éltek. Dávid azóta is csodálkozik azon, mennyire könnyedén kezelték mindezt, mert elmondása szerint Anna a hasonló helyzetekben egyáltalán nem rugalmas. Ráadásul addigra Somogyban már kialakították a mindennapos rutinjukat. De Anna nyitott volt a nagy váltásra, mert nem igazán érezte magáénak a Nagybajom melletti lakhelyüket, ahol Dávid a megismerkedésük előtt élt.