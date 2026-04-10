Egy pillanatra fellélegezhetünk: kellemes meglepetéssel várják a kutak a tankolókat szombaton

Enyhülés lesz a piaci áron tankolók számára.
Bár az iráni konfliktus továbbra is tart, némi enyhülés jöhet az üzemanyagárakban időlegesen a nem védett áron tankolóknak. A holtankoljak.hu ugyanis azt írja, szombaton jelentős árcsökkenésre számíthatunk a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj ára bruttó 25 forinttal csökken.
2026.04.10-én a piaci átlagárak a következők:
95-ös benzin: 697 Ft/liter
Gázolaj: 810 Ft/liter
A magyar kormány által bevezetett védett árak:
95-ös benzin: 595 Ft/liter
Gázolaj: 615 Ft/liter
