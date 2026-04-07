politikus Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt Magyar Péter dk

Dobrev: tiszás politikusok is érintettek lehetnek a „brüsszeli kémügyben”

2026. április 07. 16:30

A DK első embere azonnali válaszokat követel.

Súlyos állításokat fogalmazott meg Dobrev Klára: a Demokratikus Koalíció elnöke szerint több forrás is arra utal, hogy a Tisza Párt két politikusa korábban Brüsszelben kémkedhetett, az Európai Bizottság kötelékében – olvasható az Index cikkében.

A politikus keddi bejelentésében azt mondta: a nemzetközi sajtóban korábban csak monogramokkal azonosított személyek közül kettő kiléte szerinte mára beazonosítható. 

Állítása szerint a G.G. monogram Gerzsenyi Gabriellat, míg az M.H. Hajdu Mártont takarhatja.

Dobrev szerint az ügy gyökere egy tavaly kirobbant botrány, amely arról szólt, hogy magyar állampolgárokat szervezhettek be az uniós intézményekből hírszerzési célokra. A vádak szerint ezek az emberek információkat gyűjthettek az EU működéséről, és akár külföldi – köztük orosz – érdekeket is szolgálhattak.

Azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól és Magyar Pétertől

A DK elnöke hangsúlyozta: állításait több forrás is megerősítette, ugyanakkor hivatalos bizonyítékokat nem mutatott be. A politikus azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól és Magyar Pétertől, valamint kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását.

Dobrev kérdései között szerepel, hogy valóban dolgoztak-e a nevezett személyek a magyar titkosszolgálatoknak brüsszeli pályafutásuk alatt, illetve hogy az ügynek lehet-e orosz szála. Emellett arra is választ vár, hogy érintettek lehetnek-e további, a Tisza Párthoz köthető politikusok.

Az ügy politikai súlyát növeli, hogy – Dobrev értelmezése szerint – amennyiben a vádak igazak, az nemcsak Magyarország uniós megítélését ronthatja, hanem a hazai politikai versenyt is befolyásolhatja.

Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

 

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
RigbyMordecai
2026. április 07. 20:22
Hát mi a nyavalya történhetett ott? ..A nagy emberséges, polgárbarát EU-ban már nem csak OV-t diktátorozzák le, hanem tiszás képviselőket is kémnek néznek? És ráadásul akár oroszoknak is szerezhettek infót? Vagy inkább az ukiknak?? Jááájjj de jó kis sztori .... Mondjuk akkor érteném, hogy a vagyonuk miért lett tetemes... Epedve várom a fejleményeket, és MP válaszát ... .... Amúgy nem volt ott a kezdőbetűk között valami UVDL is?
Treeoflife
2026. április 07. 19:50
Nagy mutatványuk lesz ... kihalnak, vagy túlélnek? A lapát kézügyben van, ha temetni kell ....
kbs-real
2026. április 07. 18:31
Talán nem vagyok eléggé képzet ideológiailag, de két kérdés felmerül bennem: 1. Hogyan lehetne az EU adminisztratív központjában az egyik tagállamnak kémkedni? Hiszen a tagállamok számára ott nem lehetnek titkok. Az apparátus csak azt csinálhatja, amit a tagállamok közösen elhatároztak. 2. Ha a Téesz képviselője és brüsszeli kabinetfőnöke kémkedik az EU központjában, azért Klára asszony miért Orbán Viktort kérdezi fel?
Lilyana2
2026. április 07. 18:24
Ótvar megvett kenődő férgek minden ficakban a hitvány baloldalon!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!