Dobrev: tiszás politikusok is érintettek lehetnek a „brüsszeli kémügyben”

Azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól és Magyar Pétertől

A DK elnöke hangsúlyozta: állításait több forrás is megerősítette, ugyanakkor hivatalos bizonyítékokat nem mutatott be. A politikus azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól és Magyar Pétertől, valamint kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását.

Dobrev kérdései között szerepel, hogy valóban dolgoztak-e a nevezett személyek a magyar titkosszolgálatoknak brüsszeli pályafutásuk alatt, illetve hogy az ügynek lehet-e orosz szála. Emellett arra is választ vár, hogy érintettek lehetnek-e további, a Tisza Párthoz köthető politikusok.

Az ügy politikai súlyát növeli, hogy – Dobrev értelmezése szerint – amennyiben a vádak igazak, az nemcsak Magyarország uniós megítélését ronthatja, hanem a hazai politikai versenyt is befolyásolhatja.

