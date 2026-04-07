Dobrev: tiszás politikusok is érintettek lehetnek a „brüsszeli kémügyben”

Súlyos állításokat fogalmazott meg Dobrev Klára: a Demokratikus Koalíció elnöke szerint több forrás is arra utal, hogy a Tisza Párt két politikusa korábban Brüsszelben kémkedhetett, az Európai Bizottság kötelékében – olvasható az Index cikkében.
A politikus keddi bejelentésében azt mondta: a nemzetközi sajtóban korábban csak monogramokkal azonosított személyek közül kettő kiléte szerinte mára beazonosítható.
Állítása szerint a G.G. monogram Gerzsenyi Gabriellat, míg az M.H. Hajdu Mártont takarhatja.
Dobrev szerint az ügy gyökere egy tavaly kirobbant botrány, amely arról szólt, hogy magyar állampolgárokat szervezhettek be az uniós intézményekből hírszerzési célokra. A vádak szerint ezek az emberek információkat gyűjthettek az EU működéséről, és akár külföldi – köztük orosz – érdekeket is szolgálhattak.
A DK elnöke hangsúlyozta: állításait több forrás is megerősítette, ugyanakkor hivatalos bizonyítékokat nem mutatott be. A politikus azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól és Magyar Pétertől, valamint kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását.
Dobrev kérdései között szerepel, hogy valóban dolgoztak-e a nevezett személyek a magyar titkosszolgálatoknak brüsszeli pályafutásuk alatt, illetve hogy az ügynek lehet-e orosz szála. Emellett arra is választ vár, hogy érintettek lehetnek-e további, a Tisza Párthoz köthető politikusok.
Az ügy politikai súlyát növeli, hogy – Dobrev értelmezése szerint – amennyiben a vádak igazak, az nemcsak Magyarország uniós megítélését ronthatja, hanem a hazai politikai versenyt is befolyásolhatja.
Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára