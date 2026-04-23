dobrev klára bocskai Magyar Péter történelem

Dobrev Klára és pártja remélhetőleg tényleg a történelem szemétdombjára kerül

2026. április 23. 11:36

Egy biztos, ahogyan a kő, és a magyarság, úgy a bocskai is megmarad.

Mező Gábor
„Dobrev Klára, Magyar Péter és a bocskai. A választás éjszakáján szinte megsajnáltam Dobrev Klárát. Szinte.  Elég sokat írtam, beszéltem már az elmúlt tíz-tizenöt évben az Apró–Dobrev–Gyurcsány-klánról, az egész Hálózat című rovatunk, rovatom erre a társaságra (is) fókuszált. 

Apró Antal unokája, Apró Piroska lánya április 12-én sem tudott kibújni a bőréből, bár pártja hatalmas bukása után alig pár percig beszélhetett, arra azért jutott ideje, hogy a bocskait, azaz a Bocskai-kabátot »mélységesen megosztónak« nevezze. Tudjátok, azt a nemzeti jelképpé vált ruhát, amelyet '48-49 után kezdtek büszkén viselni a magyarok. A Habsburg elnyomás ellenében. Dobrev a sajtótájékoztatón azt tanácsolta Magyar Péternek, hogy többé ilyesmit ne vegyen fel. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ha egy pillanatra meg is szántam a zilált, letört, magára hagyott politikust, ez azonnal elszállt. Ez a jelen esetben a bocskait, általánosabban a magyar hagyományokat következetesen gyalázó narratíva (amely a kilencvenes években még uralkodó volt) – ahogyan Dobrev Klára és pártja – remélhetőleg tényleg a történelem szemétdombjára kerül. Mert mindent elárul Dobrev személyiségről az, hogy még ebben a pillanatban, a bizonyítványmagyarázás idején is csak ez jutott csak eszébe.  Meglátjuk, mi lesz a DK-val. Egy biztos, ahogyan a kő, és a magyarság, úgy a bocskai is megmarad.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altona-2
2026. április 23. 12:52
Mi lenne vele, úgy jár mint a novemberi kukorica:lábon rohad el...
Majdmegmondom
2026. április 23. 12:24
Dobrevet és a DK-t csak az újságírók tarthatják életben. Úgyhogy javaslom, ne beszéljünk róla többet. Eddig sem kellett volna. Arról is meg vagyok győződve, hogy a Magyar Péter jelenséget és a Tisza győzelmét a kormány médiának köszönhetjük, mert, ha nem írtak volna naponta 10-20 cikket róla, ma nem itt tartana a Fidesz... Szóval az ellenfélről óvatosan és keveset!
vezker
2026. április 23. 12:19 Szerkesztve
Ez nem elég! Ha Orbánt becsukják, ezeknek is mellette a helyük!
altercat1
2026. április 23. 12:13
Petimajmon úgy áll a bocskai, mint tehénen a gatya... Erre az egérrágta tót lajbi és a széles karimájú strucctollas operett kalap való.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.