Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
„Dobrev Klára, Magyar Péter és a bocskai. A választás éjszakáján szinte megsajnáltam Dobrev Klárát. Szinte. Elég sokat írtam, beszéltem már az elmúlt tíz-tizenöt évben az Apró–Dobrev–Gyurcsány-klánról, az egész Hálózat című rovatunk, rovatom erre a társaságra (is) fókuszált.
Apró Antal unokája, Apró Piroska lánya április 12-én sem tudott kibújni a bőréből, bár pártja hatalmas bukása után alig pár percig beszélhetett, arra azért jutott ideje, hogy a bocskait, azaz a Bocskai-kabátot »mélységesen megosztónak« nevezze. Tudjátok, azt a nemzeti jelképpé vált ruhát, amelyet '48-49 után kezdtek büszkén viselni a magyarok. A Habsburg elnyomás ellenében. Dobrev a sajtótájékoztatón azt tanácsolta Magyar Péternek, hogy többé ilyesmit ne vegyen fel.
Ha egy pillanatra meg is szántam a zilált, letört, magára hagyott politikust, ez azonnal elszállt. Ez a jelen esetben a bocskait, általánosabban a magyar hagyományokat következetesen gyalázó narratíva (amely a kilencvenes években még uralkodó volt) – ahogyan Dobrev Klára és pártja – remélhetőleg tényleg a történelem szemétdombjára kerül. Mert mindent elárul Dobrev személyiségről az, hogy még ebben a pillanatban, a bizonyítványmagyarázás idején is csak ez jutott csak eszébe. Meglátjuk, mi lesz a DK-val. Egy biztos, ahogyan a kő, és a magyarság, úgy a bocskai is megmarad.”
