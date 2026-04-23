„Dobrev Klára, Magyar Péter és a bocskai. A választás éjszakáján szinte megsajnáltam Dobrev Klárát. Szinte. Elég sokat írtam, beszéltem már az elmúlt tíz-tizenöt évben az Apró–Dobrev–Gyurcsány-klánról, az egész Hálózat című rovatunk, rovatom erre a társaságra (is) fókuszált.

Apró Antal unokája, Apró Piroska lánya április 12-én sem tudott kibújni a bőréből, bár pártja hatalmas bukása után alig pár percig beszélhetett, arra azért jutott ideje, hogy a bocskait, azaz a Bocskai-kabátot »mélységesen megosztónak« nevezze. Tudjátok, azt a nemzeti jelképpé vált ruhát, amelyet '48-49 után kezdtek büszkén viselni a magyarok. A Habsburg elnyomás ellenében. Dobrev a sajtótájékoztatón azt tanácsolta Magyar Péternek, hogy többé ilyesmit ne vegyen fel.