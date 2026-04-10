04. 10.
péntek
Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz

2026. április 10. 14:06

A tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átléptek a választási kampányban.

2026. április 10. 14:06
null

Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Budapesten.

Mint mondta, a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.

Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tiszta esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.

„Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző álhírkampányoktól sem riadnak vissza” – mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket.

„Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat

– húzta alá a képviselő.

Dömötör Csaba közölte: ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak.

A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni: [email protected] címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herbert
2026. április 10. 15:05
Ebből is látszik, hogy a fidkányokat a DK csalásai nem zavarják... 2026-ban is dübörög az Orbán-Gyurcsány tandem!
Csigorin
2026. április 10. 14:39
Hogy ennek a poloskanak folyton nyitva az a rusnya pofaja... egy normalis kep nincs rola.
simakutya
2026. április 10. 14:38
Szükséges mert a tiszás szavazatszámlálók között sok az olyan ,akik szerint három féle ember van,aki tud számolni és aki nem.
mreinstand-3
2026. április 10. 14:34
Hol? Romániában? Szerbiában? Ott nagy szükség lenne rá, bár tényleg ők a legalkalmasabbak a saját csalásaik leleplezésére? Olyan, mintha a geci lenne a korrupcióellenes bizottság elnöke.
