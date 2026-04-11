Bármi lesz is a választási eredmény, a nap a következő reggelen is felkel

Lesz munka? Legyen, mindenkinek. Korábbi év­tizedek zsákutcája volt a segélyalapú társadalmi posványosodás, de ez a jövő a mesterséges intelligencia térnyerésével – egyre többféle munkahely MI vagy más automatizáció általi kiváltásával – újra fenyeget. Minden szinten minden szintű munkára kell fogni most és a jövőben is a nemzet minden munkaképes tagját, hogy társadalmi szinten megőrizzük az emberhez méltó létfeltételeket, egyáltalán az emberi méltóságot.

Leszünk még? Európa fogy. Benne Magyarország is fogy.

Ha másfél évtizedes kitartó és áldozatos támogatási próbálkozások ellenére sem sikerült elérni vagy legalább megközelíteni a társadalom önfenntartó reprodukciós rátáját, akkor nehéz azt feltételezni, hogy az utánunk jövő nemzedékek idején valami hihetetlen varázsütésre ez megtörténik. A mai népesedés vas­törvénye, hogy ahol elér a fejlettnek nevezett szintre egy társadalom, bezuhan a gyerekszületések száma – még a leginkább katolikus, sőt muszlim országokban is. A legtöbb, amit a magyar társadalom és vezetése tehet, hogy a csökkenés mértékét zsugorítja, és még ehhez is többnemzedéknyi nevelésre, ösztönzésre és össztársadalmi ráébredésre van szükség.

Cigányság? A hazai cigány társadalom felemelése a munkaalapú társadalom építésével megkezdődött. Ez a munka nem állhat le, a cigányságból a jövő munka­vállalóit, előrelépésre és magabírásra képes honfitársait kell kinevelni.

A részvételük és további felemelésük nélkül nem lesz magyar jövő. Különös tekintettel a népesség folytatódó fogyására, amelynek pótlására a magyar társadalom semmiképp nem akar idegen civilizációból idegen népeket nagy tömegben beengedni.