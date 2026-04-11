Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
társadalom munka választás oktatás

Bármi lesz is a választási eredmény, a nap a következő reggelen is felkel

2026. április 11. 09:18

Legyen akkor a holnap helyett a távlatunk dátuma 2050! Ahogy a jövőről elmélkedünk, sorakozni kezdenek a kérdések.

Rajcsányi Gellért
A nap a következő reggelen is felkel. A villamosok kigurulnak, az agglomerációs és pesti utak bedugulnak, az ország a munkahelyeken és a home office-okban is tovább működik. Mármint a választás utáni reggelen, bármi lesz is az eredmény. Ezt azért érdemes leszögezni, mert a 21. századi történelmünk sokadik „történelmi” választása következik, ahol minden eddiginél nagyobb a tét, ami természetesen vagy a földi mennyország elérése, vagy a végső összeomlás, az apokalipszis bekövetkezése.

Ahogy minden eddigi választáson, ugye. 

A magyarok eközben leginkább csak azt akarják, hogy holnap és messze a holnap után is legyenek alapvetően rendben a dolgok körülöttük. Béke, biztonság, szabadság, a gyarapodás lehetősége, önmagunk ki­teljesítése és a családunk, helyi és nemzeti közösségünk előrelépése, lehetőleg a jó irányba – ezen vágyakkal talán mindenki egyetért. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Legyen akkor a holnap helyett a távlatunk dátuma 2050! Ahogy a jövőről elmélkedünk, sorakozni kezdenek a kérdések. Lesz termő föld és elegendő víz a hazánkban? A Kárpát-medence még termőbbre fordítása s közben természeti értékeinek védelme alapvetés.

Mindent meg kell tenni a vízmegtartásért és a rég megálmodott Kert-Magyarország valódi kibontakozásáért. 

Lesz munka? Legyen, mindenkinek. Korábbi év­tizedek zsákutcája volt a segélyalapú társadalmi posványosodás, de ez a jövő a mesterséges intelligencia térnyerésével – egyre többféle munkahely MI vagy más automatizáció általi kiváltásával – újra fenyeget. Minden szinten minden szintű munkára kell fogni most és a jövőben is a nemzet minden munkaképes tagját, hogy társadalmi szinten megőrizzük az emberhez méltó létfeltételeket, egyáltalán az emberi méltóságot. 

Leszünk még? Európa fogy. Benne Magyarország is fogy.

Ha másfél évtizedes kitartó és áldozatos támogatási próbálkozások ellenére sem sikerült elérni vagy legalább megközelíteni a társadalom önfenntartó reprodukciós rátáját, akkor nehéz azt feltételezni, hogy az utánunk jövő nemzedékek idején valami hihetetlen varázsütésre ez megtörténik. A mai népesedés vas­törvénye, hogy ahol elér a fejlettnek nevezett szintre egy társadalom, bezuhan a gyerekszületések száma – még a leginkább katolikus, sőt muszlim országokban is. A legtöbb, amit a magyar társadalom és vezetése tehet, hogy a csökkenés mértékét zsugorítja, és még ehhez is többnemzedéknyi nevelésre, ösztönzésre és össztársadalmi ráébredésre van szükség. 

Cigányság? A hazai cigány társadalom felemelése a munkaalapú társadalom építésével megkezdődött. Ez a munka nem állhat le, a cigányságból a jövő munka­vállalóit, előrelépésre és magabírásra képes honfitársait kell kinevelni.

A részvételük és további felemelésük nélkül nem lesz magyar jövő. Különös tekintettel a népesség folytatódó fogyására, amelynek pótlására a magyar társadalom semmiképp nem akar idegen civilizációból idegen népeket nagy tömegben beengedni. 

Oktatás? Oktatás és még több oktatás! A zsugorodó Európában a harmadik világ globális térfoglalása és Kelet-Ázsia előretörése mellett Magyarországnak mindent meg kell tennie a közoktatás általános színvonalának fejlesztéséért és a felsőoktatás minél több intézményének európai vagy világszintűvé emeléséért, hogy egész nemzetünk versenyképessége növekedjen.

Túl sok évszázad ment el a magyar emberekben lévő képességek ki nem aknázásával – nyerjük meg az újabb évszázadot! 

S az oktatás mellett a másik örök elefánt a szobában: az egészségügy? Miközben az egészségügyi infrastruktúra nagy fejlődésen ment keresztül az eltelt években, orvosokra és ápolókra továbbra is sürgető szükség van, és mérföldes léptekkel kellene javítani a népegészségügyön is a fizikai állapottól a mentális egészségig. 

Aki nem látja, mennyi mindent kellene tenni ezen a téren – már csak a nemzeti fogyás ütemének csökkentéséhez is –, az homokba dugja a fejét. 

De van más választás, mindig is volt: a polgári Magyarország. Ha túl vagyunk április 12-én, azt kívánom mindannyiunknak: foglalkozzunk minél többet az évtizedes, évszázados nemzeti sorskérdésekkel és az azokra adható legjobb nemzetépítő válaszok megtalálásával – mert hiába dugnánk homokba a fejünket, a világ nem fog várni ránk semmiben.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: MTI/Veres Nándor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 11. 11:58
"21. századi" Kár az oktatásra pénzt költeni, ha csak ilyen tudású újságírókat ad az országnak. Helyesen: XXI. századi.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. április 11. 11:56
hát ja ..a nap is felkel.. na ezt sok tiszásról majd nem lehet elmondani !!!!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 11. 11:55
"Legyen akkor a holnap helyett a távlatunk dátuma 2050!" A 2050 az nem dátum, hanem évszám. dátum = keltezés, kelet valamivel kapcsolatos, napra PONTOSAN meghatározott időpont. Az ide cikkeket gyártók a szakmájuk??? szégyenei. :-(
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 11. 11:47
Hoppá sík buta, mint mindig. Hihetetlen, hogy megtűrnek, sőt alkalmaznak újságírónak írni nem tudó embereket. A vasárnap meg a többi hat nap nem kel fel soha. Ami holnap is felkel az a Nap. Szégyellje magát ennek az újságnak a kollektívája! Általános iskolások is különbül írnak, mint az ennél az újságnál dolgozók.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.