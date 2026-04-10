Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Balatoni Hajózás Zrt. balatoni program hajózási szezon hajózás

Elindult a szezon: erre az ajánlatra mindenképpen érdemes lecsapniuk a családoknak

2026. április 10. 16:42

Megkezdődött a 180. szezon a Balatonnál, újraindult a hajózás és élénkül a turizmus. A balatoni hajózás idén is meghatározó az utazás, kirándulás és nyaralás során – különösen a családok számára.

Juhász Tamás

A balatoni hajózás menetrendjének 2026-os indulásával a magyar tenger ismét a hazai turizmus egyik meghatározó régiója lett. A hajózás nem pusztán közlekedési lehetőség, hanem olyan élmény, amely a nyaralás és kirándulás részeként generációk számára jelent visszatérő hagyományt. A balatoni hajójáratok indulása idén is a legforgalmasabb útvonalakon kezdődik, így a Siófok–Balatonfüred hajójárat, valamint a többi ismert, vízi útvonal különösen fontos szerepet kap.

A balatoni hajózás története

A balatoni hajózás története szorosan összefonódik a magyar tenger fejlődésével. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A tó körüli kikötő hálózat és a flotta folyamatos bővítése lehetővé tette, hogy a hajózás a turizmus egyik alapvető pillérévé váljon. 

A klasszikus sétahajó és a modern katamarán egyaránt jelen van, ami jól mutatja, hogy a hagyomány és a technológia nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényező: a hajózás ily módon tehát egyszerre kínál látványt és gyakorlati közlekedési alternatívát.

Fotó: Pixabay

Balatoni hajózás 2026-ban

Az idei szezon egyik legfontosabb üzenete a balatoni hajójegy kedvezmények sokszínűsége és jelentősége. A jegyárak csökkentése egyértelműen a családok megszólítását szolgálja, hiszen a balatoni családbarát programok iránti kereslet folyamatosan növekszik.

A gyerekekkel való hajókirándulás nem csak kikapcsolódás, hanem közös élmény, amely a család számára hosszú távon is meghatározó emlék marad.

Jó hír a családosoknak: a személyhajókon tovább csökkent a családi jegy ára, így a tavalyinál is kedvezőbb áron várják az egy vagy több gyermekkel érkező családokat. A kompokon a menetdíjak nem változtak, és továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, míg a 14-25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak – írja a turizmus.com.

A hajózás működését ugyanakkor nem lehet függetleníteni a Balaton természeti adottságaitól, a magyar tenger vízállása minden szezonban meghatározó kérdés, amely a menetrend és a hajójárat tervezés során is figyelmet kap. 

A hajózás szerepe a turizmus mellett az utazás szervezésében is felértékelődött, a digitális megoldások révén pedig a menetrend könnyen elérhető, a jegyvásárlás egyszerűbb, az utazás pedig kiszámíthatóbb lett. 

Ez a változás különösen fontos a családok számára, hiszen a nyaralás tervezése során a megbízhatóság és az átláthatóság egyre nagyobb jelentőséggel bír. A balatoni hajózás így egyszerre múlt és jelen. Egy olyan rendszer, amely képes alkalmazkodni a változó igényekhez, miközben megőrzi azt az élmény jellegét, amely a Balaton egyik legfontosabb vonzereje. A kérdés nem az, hogy van-e jövője a hajózásnak, hanem az, hogy miként tud tovább fejlődni. Az idei szezon indulása alapján úgy tűnik, hogy a balatoni hajózás stabil alapokon áll, és továbbra is meghatározó szerepet játszik a Balaton turizmus jövő alakulásában.

Fotó: Pixabay

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!