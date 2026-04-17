lomnici zoltán kúria köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök

Alkotmánysértés és ízléstelenség a megválasztott miniszterelnök első munkanapján

2026. április 17. 09:16

Sokak szerint az ilyen konfliktusok Magyar idő előtti távozásához járulhatnak hozzá.

2026. április 17. 09:16
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A gőg, az elbizakodottság, a mértéktelen büszkeség már az első megválasztott miniszterelnöki napján kibuggyant Magyar Péterből, amely a szintén rá jellemző mérhetetlen ízléstelenséggel párosult. Felkereste ugyanis a köztársasági elnököt, hogy megkérje, őt jelölje miniszterelnöknek. Ez már önmagában a helyzet fölösleges tupírozása volt, hiszen, mivel csak neki van elegendő mandátuma, hogy a köztársasági elnök megbízza e magas tisztség betöltésével, minden bizonnyal kérés nélkül is őt kérte volna fel.

Ez a szükségtelen fontoskodás azonban megágyazott annak a gyomorforgató gesztusnak, hogy szinte utasította az elnököt, tegye azt, amit Magyar Péter mond. Ezzel azonban el is követte azt az alkotmánysértést, amivel eddig a miniszterelnök-jelöltek, hátsójukon a tojáshéjjal, soha nem próbálkoztak meg. 

Magyar Péter a választásokat követő nemzetközi sajtótájékoztatóján nemcsak a köztársasági elnököt, hanem a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint a médiahatóság vezetőjét is lemondásra szólította fel.

Ifj. Lomnici Zoltán azt írja, a több mint nyolcmillió választásra jogosult közül 3,1 millióan szavaztak a Tisza-listára, tehát ötmillió választópolgár vagy más pártokra adta voksát, vagy nem vett részt a szavazáson. A Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk összesen 2,7 millió szavazatot kapott, tehát csupán négyszázezer szavazat a különbség, és ha ezt a választásra jogosultak számához viszonyítjuk, csupán öt százalék az eltérés. Amennyiben a szavazati jogukkal élők számát nézzük, a Tisza Párt szempontjából akkor sem sokkal jobb a helyzet. 

Számos elemző beszélt arról, hogy milyen társadalmi problémákhoz vezethet a jogállami módszerek semmibevétele, még a polgárháború veszélye is felvetődött.

Orbán Viktor a Fidesz 1998-as győzelme után nem szólította fel az 1990. októberi taxisblokádban vitatott szerepet játszó Göncz Árpád köztársasági elnököt arra, hogy mondjon le, hanem megvárta, hogy leteljen a mandátuma. Szintén bölcs módon nem tette kockára az ország nyugalmát Medgyessy Péter miniszterelnök, megvárta Mádl Ferenc köztársasági elnök mandátumának lejártát, Gyurcsány Ferenccel egyetemben. 

Lomnici emlékeztetett: rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a jelenlegi köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa. Csak akkor van mód a visszahívásra, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. 

Pokol Béla jogtudós, volt alkotmánybíró Facebook-posztjában aláhúzta, az államfőt a megválasztott miniszterelnök legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is, az okok megjelölésével, de 

ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent. 

„Ezt megteheti a konkrét okok megnevezésével az Országgyűlésben, az erről szóló hatályos alkotmányos szabály, az Alaptörtvény 13. cikkének (2) bekezdése alapján hivataltól megfosztását kezdeményezve, majd az ezt jóváhagyó 2/3-os országgyűlési határozat alapján az erről döntő Alkotmánybírósághoz fordulva egy beadványban. De enélkül megtenni ezt a lépést már az alkotmányos szabályok megsértését jelenti. 

Egyébiránt a politikai indíttatású elmozdítás nem csupán jogellenes, hanem rendkívül költséges is, mivel hatalmas kártérítést kell fizetni az eltávolított közjogi tisztségviselőknek. Lomnici emlékeztetett Baka András egykori főbíró esetére: az Emberi Jogok Európai Bírósága 100 ezer euró megfizetésére kötelezte a magyar államot 2011-es leváltása miatt. Egy másik eset: az Alkotmánybíróság döntése után több milliárd forint kártérítést fizetett az állam a kényszernyugdíjba küldött bíróknak arra az időre, amíg nem térhettek vissza a bírói hivatalokba. 

A magam részéről nem fájna a lelkemnek, ha ebből az alkotmánysértésből Magyar Péter számára hátrányos helyzetek alakulnának ki. 

Sokak szerint az ilyen konfliktusok Magyar idő előtti távozásához járulhatnak hozzá. 

Nem lenne baj, ha így történne.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala)

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 17. 11:14
a baloldalra nem vonatkoznak a torvenyek betartasa ! ebben az EU-ba biztos nem !
szim-patikus
•••
2026. április 17. 10:36 Szerkesztve
Jól van. Pihennyé! Ami nincs, azt aligha lehet megsérteni. (az alaptörvény viszont nem alkotmány és ezért az nem is sértődős típus)
londonbaby
2026. április 17. 10:25
caladan Lomnici fasszopó Zoltánnak üzenném, hogy a választási rendszert ti szabtátok ilyenre, mélyre vettétek a faszt, hát ez van. Mi, Tisza szavazók pedig egyenesen elvárjuk Magyar Pétertől, hogy az összes mameluk fasszopótokat takarítsa el a gecibe, legelőször is az alkotmánybíróság élén álló köztörvényes bűnöző, Polt Pétert, aztán az összes többi bűnöző köcsög gecit. A börtönben majd találkoztok. Ja, és a kurva anyátokat. . londonbabycaladan 2026. április 17. 10:23 Fasszopó fasszopó !..ugyan már ahhoz képest hogy a telefosott szaros gatyás buzi tiszafostos apád, radnayt akarta seggbekúrni !! kiszivárgott a felvétel ratyik !!!!! áradjatok csak bazd meg.. amúgy ugye elhangzott a részükről !!!!:_ a választást előbb meg kell nyerni, ....utána mindent lehet !!!... élni fogunk vele kis köcsög !!!!!
londonbaby
•••
2026. április 17. 10:15 Szerkesztve
semmi más nem kell mint hogy ezt a telefosott slimfitgatyás parasztot hergelni kibaszatja a hiúsága és a tudatlansága miatt saját magát le kell foglalni és összezavarodik . Azt tudod már te takarmány szakértő poloska hogy miért nem kell szénát rakni a villamos elé ?? .ű MERT NEM RÚG FEL TE TISZAFOSTOS IDIÓTA !!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!