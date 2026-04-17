Orbán Viktor a Fidesz 1998-as győzelme után nem szólította fel az 1990. októberi taxisblokádban vitatott szerepet játszó Göncz Árpád köztársasági elnököt arra, hogy mondjon le, hanem megvárta, hogy leteljen a mandátuma. Szintén bölcs módon nem tette kockára az ország nyugalmát Medgyessy Péter miniszterelnök, megvárta Mádl Ferenc köztársasági elnök mandátumának lejártát, Gyurcsány Ferenccel egyetemben.

Lomnici emlékeztetett: rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a jelenlegi köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa. Csak akkor van mód a visszahívásra, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

Pokol Béla jogtudós, volt alkotmánybíró Facebook-posztjában aláhúzta, az államfőt a megválasztott miniszterelnök legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is, az okok megjelölésével, de

ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent.

„Ezt megteheti a konkrét okok megnevezésével az Országgyűlésben, az erről szóló hatályos alkotmányos szabály, az Alaptörtvény 13. cikkének (2) bekezdése alapján hivataltól megfosztását kezdeményezve, majd az ezt jóváhagyó 2/3-os országgyűlési határozat alapján az erről döntő Alkotmánybírósághoz fordulva egy beadványban. De enélkül megtenni ezt a lépést már az alkotmányos szabályok megsértését jelenti.