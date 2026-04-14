Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk a fegyvereinket, és különösképpen nem adjuk fiataljainkat Ukrajnának a háború folytatásához.

Győzelmi beszédében Magyar Péter ugyan nem tett említést a háborúról, de korábban úgy fogalmazott, kormánya a béke pártján áll majd, bolondnak minősítette azokat, akik azt gondolják, bárki háborút akar Európában, közölte, hogy nem lesz sorkatonaság, és a kormányt vádolta háborúpártisággal. Árnyalta kijelentéseinek őszinteségét, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen maga is azt vizionálta, hogy hatalmas háború van készülőben. A kampányban persze azt mondott a felelőtlenség boldog tudatában, amit akart. Most viszont egyáltalán nem mindegy, mit tesz majd kormánya a béke érdekében.