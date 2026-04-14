04. 14.
kedd
04. 14.
kedd
tisza párt volodimir zelenszkij Magyar Péter veszély orbán viktor

A veszély nem múlt el, inkább nőtt

2026. április 14. 05:49

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Nagy kérdés, mit kezd Magyar Péter a rázuhant felelősség terhével.

2026. április 14. 05:49
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Az eredmény egyértelmű, még akkor is, ha nem hivatalos és nem végleges. A Tisza Párt fölényes győzelmet aratott vasárnap. Azok, akik ennek feltétel nélkül örülnek, hajlamosak azt hinni, hogy a győzelem bizonyíték arra is, mindenben nekik van igazuk. Az elkeseredettek pedig hajlamosak feladni az álláspontjukat, amiért nem sikerült többséget szerezni a képviseletére. Mivel a világban zajló nagy tektonikus mozgások intenzitása nem csökkent a magyar választás lezárultával, és továbbra is a veszélyek korában élünk, az öröm és bánat érzelmi hullámzását nem árt gyorsan felcserélni a higgadt gondolkodás gyakorlatára.

Az említett veszélyek közül ránk, magyarokra leginkább a szomszédunkban dúló háború leselkedik. Ezért nagyon fontos, mit gondol a győztes és mit tesz majd a leendő kormány ezen a területen. Vesztes pozícióból is fontosnak tartom, hogy érveljünk amellett, amit a kampányban következetesen hangoztattunk: Magyarországnak ki kell maradni ebből a háborúból.

Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk a fegyvereinket, és különösképpen nem adjuk fiataljainkat Ukrajnának a háború folytatásához.

Győzelmi beszédében Magyar Péter ugyan nem tett említést a háborúról, de korábban úgy fogalmazott, kormánya a béke pártján áll majd, bolondnak minősítette azokat, akik azt gondolják, bárki háborút akar Európában, közölte, hogy nem lesz sorkatonaság, és a kormányt vádolta háborúpártisággal. Árnyalta kijelentéseinek őszinteségét, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen maga is azt vizionálta, hogy hatalmas háború van készülőben. A kampányban persze azt mondott a felelőtlenség boldog tudatában, amit akart. Most viszont egyáltalán nem mindegy, mit tesz majd kormánya a béke érdekében.

Mindenesetre, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elsők között gratulált Magyar Péternek. Úgy fogalmazott, bizakodva tekint előre a Magyarországgal való együttműködésre, készen állnak az egyeztetésre és a konstruktív munkára, ami mindkét országnak előnyére válhat, sőt Európa békéjét, biztonságát és stabilitását is elhozhatja.

 Óriási fordulat ez annak a szájából, aki nemrég még a katonáit akarta ráuszítani a magyar miniszterelnökre, de továbbra sem lehet tudni, mit jelentenek a mézes-mázas szavak.

Azt, amit a vereséget szenvedett patrióta erők gondoltak a kampányban, hogy Magyar Péter brüsszeli utasításra gátlások nélkül szolgálja majd ki az ukrán érdekeket, és segíti a háborúban álló ország gyorsított felvételét az unióba, amivel behozzák a szervezetbe a katonai konfliktust. Vagy azt, hogy a Tisza kormányfője megpróbálja letolni a szétlőtt ország elnökének a torkán azt, amit Orbán Viktornak nem sikerült.”

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert/MTI

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bekeev-2025
2026. április 14. 07:40
Majdmegmondom 2026. április 14. 07:36 ”Bár az erdő zsugorodott, de a fák a fejszére szavaztak…mert a nyele fából volt, s azt hitték, közülük való" W. A. Pontosan. Ilyen volt a Fidesz.
Majdmegmondom
2026. április 14. 07:36
”Bár az erdő zsugorodott, de a fák a fejszére szavaztak…mert a nyele fából volt, s azt hitték, közülük való" W. A.
chief Bromden
2026. április 14. 07:34
Mihez kezdene? Megmondta már az elején, beül a főnök helyére. A szakmailag alkalmasak maradhatnak, már volt megnevezés is. Amelyik arra alkalmas neres folytatni akarja,megválthatja a helyét, a többit meg elsöprik az eddig háttérbe szorítottak.
gyumolcs26
2026. április 14. 07:30
Ha ez a kétes előéletű műmájer MP új pályára áll, bele kell tanulnia, nem lehet lébecolni, sumákolni. Ha sokat hibázik a figura, és romlik az életünk, a saját csőcseléke fogja átkozni. Ha meg a háttérhatalommal húz ujjat, a bábmesterek lecserélik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.