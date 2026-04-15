„A tények kedvéért:

- A választásokat megelőző hetekben olyan narratívákat erősített több ellenzéki politikai nyilatkozat, cikk, szakértői megszólalás, amelyek szerint a kormány rendkívüli eszközökkel avatkozhat be a választás folyamatába.

- Ezek között szerepelt a választások elhalasztásának lehetősége, hamiszászlós műveletet elkövetése, berepülő drón bevetése, önmerénylet elkövetése, a végén pedig külföldi zsoldosok, "ukránnak álcázott orosz verőlegények" (szó szerinti idézet) felbérelése és egyéb provokációs és erőszakos események mesterséges előidézésének forgatókönyve is.

- A választások lebonyolítása, kimenetele azonban ezen állításokat teljes mértékben cáfolta. Minden „diktatúráról”, „autokráciáról” és „erőszakos hatalomról” szóló elmélet a választás estéjén megbukott.

- Az viszont mostanra kiderült Dezső András cikkéből, hogy titkosszolgálatok valóban beavatkoztak a magyar választásokba – csak nem a magyar, hanem az európai titkosszolgálatok, és nem a nemzeti kormány, hanem a Tisza Párt oldalán.

- Az is világossá vált, hogy minden előzetes híresztelés ellenére Orbán Viktor úgy viselkedett, ahogyan az egy igazi demokratától elvárható. Az is kiderült, hogy az illiberális demokrácia lényege a demokrácia, vagyis a népakarat érvényesülése. Ha a nép váltani akar, hát vált.

- Ennek a felfogásnak az ellentéte az autoriter liberalizmus: bizonyos (liberális) elvek erőltetése akár a népakarattal szemben is. Az elkövetkezendő időszakban kiderül, hogy ezt fogjuk-e megtapasztalni.”

Nyitókép: Facebook