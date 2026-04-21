„Május 13-án lejár a háborús veszélyhelyzet. Az új Tisza-kétharmad már azzal is jó szolgálatot tenne a parlamentarizmusnak, ha – bár kétharmados többsége meglenne hozzá – nem hosszabbítaná meg a háborús veszélyhelyzetet. Erre van esély, mert a Tisza Párt a programjában a rendeleti kormányzás eltörlésére tett ígéretet. Ebben az esetben visszaállna az Országgyűlés 2020 előtti jogköre, ami nem jelentene parttalan lehetőséget, hiszen a kormánynak a veszélyhelyzet előtt is joga volt kormányrendeleteket és határozatokat hozni. Ennek feltétele azonban szigorúbb volt: a kormány döntései nem kerülhettek ellentétbe a parlament által megalkotott Alaptörvénnyel és a törvényekkel.

A parlament ellenőrző szerepének erősítéséhez az ellenzék jogainak bővítése is szükséges. (...)