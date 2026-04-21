Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Nagy Attila Tibor Magyar Péter törvényalkotási bizottság parlament

A Tisza kétharmada előtt a nagy kérdés: visszaadják-e a parlament hatalmát?

2026. április 21. 07:16

Már azzal is jó szolgálatot tenne a parlamentarizmusnak, ha nem hosszabbítaná meg a háborús veszélyhelyzetet.

2026. április 21. 07:16
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Május 13-án lejár a háborús veszélyhelyzet. Az új Tisza-kétharmad már azzal is jó szolgálatot tenne a parlamentarizmusnak, ha – bár kétharmados többsége meglenne hozzá – nem hosszabbítaná meg a háborús veszélyhelyzetet. Erre van esély, mert a Tisza Párt a programjában a rendeleti kormányzás eltörlésére tett ígéretet. Ebben az esetben visszaállna az Országgyűlés 2020 előtti jogköre, ami nem jelentene parttalan lehetőséget, hiszen a kormánynak a veszélyhelyzet előtt is joga volt kormányrendeleteket és határozatokat hozni. Ennek feltétele azonban szigorúbb volt: a kormány döntései nem kerülhettek ellentétbe a parlament által megalkotott Alaptörvénnyel és a törvényekkel.

A parlament ellenőrző szerepének erősítéséhez az ellenzék jogainak bővítése is szükséges. (...)

A Tisza Párt választási programjában a parlament szerepének megerősítésére vonatkozóan hiányoznak a konkrétumok. (...)

De nem szerepel a Tisza Párt programjában az sem, hogy leépítené a 2014–18-as parlamenti ciklustól bevezetett gyakorlatot, hogy a törvényjavaslatok részletes vitája (azaz a paragrafusról-paragrafusra vonatkozó tárgyalás) a plenáris ülésből nagyrészt bizottsági szintre ment át. A gond itt főként az volt, hogy a kiemelt szerepet kapott Törvényalkotási Bizottság üléseit nem közvetíti élőben sem a közmédia, sem más tévétársaság, de még a parlament honlapja sem – az érdeklődő így kénytelen megvárni a Bizottság üléseinek a jegyzőkönyveit, amelynek nyilvánosságra hozataláig egy-két hét is eltelik, addigra viszont már megszavazzák a törvénytervezetet a plenáris ülésen. (…)

Egy konkrét javaslatom van: ki kell venni azt a szabályt, amelyik lehetővé teszi a miniszterelnöknek, hogy csak háromhetente legyen köteles személyesen válaszolni az azonnali kérdésekre.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 21. 09:55
Ugyanaz megy tovább, a vészes háborúhelyzet meg a többi, csak most már azért nagyon jogállami, mert nem Orbán.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. április 21. 09:20
Egy nagy rakas 00, szallodas, olajos, bukott v sertődöttek gyülekezete! A hazelnök mihez is ert? Szep, lenini vilag bolsevikokkal, prolikkal, milliardos komcsikkal!
Válasz erre
0
0
esvany-0
2026. április 21. 09:17
"ha nem hosszabbítaná meg a háborús veszélyhelyzetet" Minek ütöd bele az orrodat olyasmibe, amihez nem értesz?
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2026. április 21. 08:51
Alszol Tibi? A fosos most kérte meg a parlamentet hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!