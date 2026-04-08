„A szoci dinoszauruszok petíciózzák a még talpon maradt balos jelölteket, hogy lépjenek vissza, és hasonlóképpen a simicskista bezzegpolgárikonzervatívok is nyilvánvalóan a morál nevében köteleződnek el a n@rkós swingerklub, meg a szeretetország bolsevizmusa mellett. Talán az lehet még közös bennük, hogy teljes nyugalommal adnák át az országot néhány nagy nyugati tőkebefektetőnek meg vállalatnak, mert az européer meg nyugatosch.

Az EU-és és NATO-s vinnyogást kevésbé értem, és nem csak azért, mert Borsod kettőben a választók nem valószínű, hogy e két szervezet kérdéseivel kelnek és fekszenek, hanem azért is, mert láthatóan nem az fenyegeti ezeket, hogy a Orbán kilép belőlük, hanem hogy mindkettő holnaputánra szétesik. A levitézlett politikai elit talán nosztalgiázik, az értelmiség meg szokás szerint az örökkévalóságot keresi olyan intézményekben, amelyek nem annak készültek.