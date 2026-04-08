Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A simicskista bezzegpolgárikonzervatívok is nyilvánvalóan a morál nevében köteleződnek el a n@rkós swingerklub, meg a szeretetország bolsevizmusa mellett.
„A szoci dinoszauruszok petíciózzák a még talpon maradt balos jelölteket, hogy lépjenek vissza, és hasonlóképpen a simicskista bezzegpolgárikonzervatívok is nyilvánvalóan a morál nevében köteleződnek el a n@rkós swingerklub, meg a szeretetország bolsevizmusa mellett. Talán az lehet még közös bennük, hogy teljes nyugalommal adnák át az országot néhány nagy nyugati tőkebefektetőnek meg vállalatnak, mert az européer meg nyugatosch.
Az EU-és és NATO-s vinnyogást kevésbé értem, és nem csak azért, mert Borsod kettőben a választók nem valószínű, hogy e két szervezet kérdéseivel kelnek és fekszenek, hanem azért is, mert láthatóan nem az fenyegeti ezeket, hogy a Orbán kilép belőlük, hanem hogy mindkettő holnaputánra szétesik. A levitézlett politikai elit talán nosztalgiázik, az értelmiség meg szokás szerint az örökkévalóságot keresi olyan intézményekben, amelyek nem annak készültek.
A konstrukció és a vágy megelőzi a valóságot. És bár putyinoznak orrba-szájba – mint négy éve, akkor is hogy bejött –, tegnap az amerikai alelnök járt itt, és így sem veszik észre, hogy az az absztrahált »Nyugat« amiben hisznek, már nincs. Pont olyanok, mint alább a művészúr, aki a »1992, Demokratikus Charta forever« álmában bízik.”
Fotó: Facebook/Bródy János