04. 23.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

tisza mszp lendvai ildikó jámbor andrás Magyar Péter

A szélsőbalos Jámbor András már nem is biztos benne, hogy szükség van baloldalra

2026. április 23. 20:27

Jámbor András és Lendvai Ildikó közösen fejtették meg, miért örömteli, hogy április tizenkettedikén teljesen megsemmisült a régi baloldal. Vigyázat! A cikk nyomokban baloldali politikai ezotériát tartalmaz! Vizvári Soma írása.

null
Vizvári Soma

A régi baloldali, posztkommunista elit a napokban kezdhetett el feleszmélni az eufóriából, amit az okozott nekik, hogy ősellenségük, Orbán Viktor rekordhosszúságú kormányzásának vége szakadt, és kezdhet leesni nekik a tantusz, hogy ennek ellenére most sem ők nyerték meg a választást. Először fordul ugyanis elő a rendszerváltás óta, hogy klasszikus baloldali párt nincs a parlamentben – persze csak ha nem Schiffer András fogalomhasználatát vesszük alapul, aki szerint az eddigiek is csak álbaloldali pártok voltak.

A 24.hu-nál is érzik a baloldal helyén maradt űrt, ezért is hívták meg a szélsőbaloldali Jámbor Andrást és a posztkommunista MSZP egykori prominens politikusát, Lendvai Ildikót, hogy elemezzék a baloldal hiányának okait és megfejtsék, mi a jövő.

Külön élvezeti faktor, hogy mindkét vendég hamar elkötelezett Tisza-támogató lett, így azt is érdemes volt figyelni, milyen magyarázatot adnak arra, hogy az ő ajánlásukkal penderítette ki a hagyományos baloldali pártokat a parlamentből a helyükre beköltöző Tisza.

Lendvai Ildikó például rögtön az első megszólalásában egészen őszintén feltette a kérdést: mire mentek eddig azzal, hogy volt baloldali tömb a parlamentben? Szerinte ugyanis az „Orbán-rendszerben” hiába volt parlamenti jelenlét, a baloldal mégsem jutott levegőhöz, de majd most! Meg is jegyezte, hogy még mindig nem pesszimista, ha ránéz a parlamenti patkóra, mert előbb-utóbb ki fog alakulni egy új szervezeti keret a baloldal számára. Hozzátette, hogy Jámbor András pont ezen dolgozik. 

Mi tesszük hozzá: nem tudni, vajon hogyan dolgozik ezen Jámbor, aki épp most zúgott ki a parlamentből a Tisza javára. Nem lennénk azonban nyugodtak Magyar Péter helyében, hiszen ezek szerint Jámbor András máris a Tisza leszalámizásába kezdett. Vagy mégsem?

„Csodálatos érzés” – kezdte válaszát a parlamentből kieső Jámbor András, 

aki elárulta, hogy a mostani választás másnapján boldogabban ébredt, mint négy éve, amikor mandátumot szerzett.

Kicsivel később 

Lendvai Ildikó kötelező elemként megdorgálta régi DK-s elvtársait, akik nem hallgattak a szép szóra és végül nem léptek vissza a Tisza javára. 

Úgy tűnik, a jövőben az lesz a jó baloldali, aki politikai franciasakkot játszik és leütteti a bábúit egy másik párttal –  az akademikus körökben már bizonyára készül erre az új politológiai fogalom. Már hallani lehet a latin és ógörög szótárak lapjainak suhogását. Mi is beszállunk egy javaslattal, lehetne mondjuk szuicidszocialisztikus antimozgalmi ellenállás, vagy valami ilyesmi.

Egészen újszerű, mondhatni, sui generis politológiai jelenséggel állunk szemben, hiszen még amolyan „politikai teológiája” is van ennek a baloldali, szuicidszocialisztikus antimozgalmi ellenállásnak Jámbor szavai alapján, aki ugyanis úgy fogalmazott:

Igen, az egy katartikus pillanat, hogy azzal, hogy mi eltűnünk, azzal meg tudjuk váltani a baloldalnak a bűneit”.

Később azonban az is kiderült, hogy ebben az esetben az üdvtörténet beteljesüléséhez nem szükséges a feltámadás. Erre Jámbornak abból a mondatából következtethetünk, amellyel tízből kilenc fideszes kommentelő egyetért:

Baloldalra, abban sem vagyok biztos, hogy van szükség”.

Persze utólag kicsit árnyalta, amikor abbéli vágyát fejezte ki, hogy az elmúlt tizenhat év baloldalára nincs szükség. Lendvai Ildikó igyekezett menteni a menthetőt, szerinte csak a régi baloldali szervezetek nézték partvonalról az április 12-i választást, a baloldali szavazók nem, hiszen 

le meri fogadni, hogy a Tiszára voksolók közül egymillióan baloldali értékeket vallanak.

Az egykori szocialista képviselő önkritikusan megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban a baloldali szavazóbázis elelitesedett, ezért a baloldalnak a jövőben újra a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésén kellene dolgoznia.

Jámbor viszont szkeptikus volt ezzel kapcsolatban. Bevallotta, hogy a régebben hagyományosan baloldalra szavazó rétegek ma már a jobboldalon vannak, ezért országos szinten már nem lehet klasszikus baloldali politikát csinálni. „Ezért mondom, hogy 

az autonóm, helyi dolgokban van szerintem az az út (…), ahol a munkásosztálybeli szavazókat lehet mondjuk balra terelni”.

A beszélgetés vége felé a felek egyetértettek abban, hogy a Tisza frakciójában is bizonyára lesznek olyan képviselők, akik a baloldali, progresszív és zöld gondolatokat fogják képviselni. Azt azonban mindketten kifejtették, hogy valamilyen formában szeretnének a jövőben különálló baloldali politikát látni.

Ugyan így nem mondták ki, de ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a Tisza-vezér ölbe tett kézzel nézi végig a saját szavazótáborának osztódását. 

A győztes franciasakkpartihoz mindenesetre gratulálunk!

A teljes beszélgetést az alábbi videóra kattintva tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kovács Attila 

 

nagymester-b-2
2026. április 23. 21:43
Összefoglalva: Nem érti hogy mit nem ért, de nagyon elégedett.
figyelő4322
2026. április 23. 21:42
"...az eddigiek is csak álbaloldali pártok voltak..." - Schiffer András szerint. Szerintem jó megfogalmazás; sem az MaSZoP, sem a DeKa nem voltak VALÓDI baloldaliak. Neoliberális (neomarxista) társaságok voltak, amik legfeljebb köszönő viszonyban lehetnek a régi szocdem és hasonló pártokkal. Persze azokat sem érdemes mentegetni, mivel azok vezetésébe is beférkőzött az alvilág. És úgy általában a 'baloldal' amúgy sem egy egyértelmű fogalom. Hiszen ha a bolsevikok baloldaliak voltak, akkor a nácik is beleférnek abba a baloldal- kategóriába!
Globalfake
2026. április 23. 21:34
fu baszki, még igy képernyön keresztül is érezni a büdösségét...
knerten-reborn
2026. április 23. 21:26
Nagyon nagy szükség lenne egy Schiffer-féle rendes baloldalra, és egy Fidesz-mentes rendes jobboldalra.
