A szakértő elárulta, miért sikeres a Fidesz országjárása

A miniszterelnöknek ráadásul több olyan ütőképes embere van, akik önállóan is megállják a helyüket és kifejezetten sikeres kampányrendezvényeket tartanak. Ilyen ember Szijjártó Péter és Lázár János is.
A szakértő bejegyzését azzal zárta, hogy Lázár János miniszter mennyire megtolja az utolsó hetet: csak ma öt Lázárinfó Expresszt tart. A tárcavezető Berettyóújfalu, Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és Hangony településeken tart fórumot, miközben Orbán Viktor az amerikai alelnököt fogadja és Budapesten tartanak közös nagygyűlést.
Ezzel párhuzamosan zajlik az egyéni jelöltek kampánya is; több miniszter és országosan ismert politikus, mint például Kocsis Máté is járja az országot – derült ki Deák Dániel posztjából.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala