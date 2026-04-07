Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
deák dániel Tisza Párt lázár jános fidesz Magyar Péter Szijjártó Péter orbán viktor

A szakértő elárulta, miért sikeres a Fidesz országjárása

2026. április 07. 10:30

A Tiszában Magyar Péteren kívül nincsen senki más, aki értékelhető kampányeseményeket tudna tartani – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

A Tisza egyik gyengesége, hogy míg Magyar Péter egyedül járja az országot, addig Orbán Viktor mellett például csak Lázár János ma öt Lázárinfót is tart – mutatott rá keddi bejegyzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontos elemzésében többek között arról írt, hogy míg a baloldali elemzők „el vannak ájulva” attól, hogy Magyar Péter mennyi kampányeseményt tart, ez valójában a Tisza gyengeségéről árulkodik. Azt mutatja, hogy 

a Tiszában Magyar Péteren kívül nincsen senki más, aki értékelhető kampányeseményeket tudna tartani. 

Deák arra is felhívta a figyelmet, hpgy Magyar Péter még az egyéni jelöltjeit sem igazán engedi a nyilvánosság elé, a legtöbb egyéni körzetben nem is találkoznak a választók a Tisza jelölteivel, legfeljebb akkor, amikor Magyar Péter a körzetbe látogat. Ez sem sikerül mindig a legjobban, volt például olyan jelöltje, aki még a település nevét sem tudta kimondani. Ezzel szemben a Fidesz jelöltjei országszerte rengeteg rendezvényt tartanak, találkoznak a választókkal – emlékeztetett.

Az elemző arra is kitért, hogy a Tiszában gyenge még az első vonal is. Mint fogalmazott, Orbán Anitát csak néhány külföldi helyszínre küldték el, ahová még a Tiszával baráti viszonyt ápoló Telex munkatársait sem engedték be. 

A másik főszakértő, Kapitány István ugyan tartott pár eseményt, de azok kevés érdeklődött vonzottak, ráadásul nem volt bennük sok köszönet: a Tisza gazdasági miniszter-jelöltje például a rezsicsökkentés és a védett ár kivezetéséről beszélt. Ez is mutatja, hogy Magyar Péter érdemben nem számíthat a saját embereire sem – húzta alá.

Deák kiemelte, hogy a magyar miniszterelnöknek, ütőképes csapata van. Mint írta, Orbán Viktor országjárása rendkívül sikeres, múlt héten például Szombathelyen gigantikus tömeg gyűlt össze a kampányrendezvényén. 

A miniszterelnöknek ráadásul több olyan ütőképes embere van, akik önállóan is megállják a helyüket és kifejezetten sikeres kampányrendezvényeket tartanak. Ilyen ember Szijjártó Péter és Lázár János is.

A szakértő bejegyzését azzal zárta, hogy Lázár János miniszter mennyire megtolja az utolsó hetet: csak ma öt Lázárinfó Expresszt tart. A tárcavezető Berettyóújfalu, Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és Hangony településeken tart fórumot, miközben Orbán Viktor az amerikai alelnököt fogadja és Budapesten tartanak közös nagygyűlést. 

Ezzel párhuzamosan zajlik az egyéni jelöltek kampánya is; több miniszter és országosan ismert politikus, mint például Kocsis Máté is járja az országot – derült ki Deák Dániel posztjából.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
satrafa-2
2026. április 07. 15:10
TRIÁSZ... azaz TRI ÁSZ... :)))
hellobello-2
2026. április 07. 13:37
you-brought-2-too-many 2026. április 07. 12:05 ," ruszkik haza," Szóval nàci vagy. Előbb ruszkik haza. Majd kínaiak haza. Aztán zsidók haza. Minden így kezdődik. te meg egy kommunista féreg hazaáruló 56 ot még mindig ellenforradalomnak tartod. sőt te dobáltad a magyarokat molotov koktéllal, te ruszki geci. takarodj az országból.
csulak
2026. április 07. 12:34
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
you-brought-2-too-many
2026. április 07. 12:05
," ruszkik haza," hellobello-2 2026. április 07. 10:50 "vagyis bekiabálni hogy orbán takarodj , ruszkik haza, meg hogy mocskos pedofidesz." Szóval nàci vagy. Előbb ruszkik haza. Majd kínaiak haza. Aztán zsidók haza. Minden így kezdődik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!