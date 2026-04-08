A népszerű előadó kifejtette: Magyar Péterék győzelmével ukránbarát kormány alakulna Magyarországon (VIDEÓ)

2026. április 08. 10:30

Young G elmondta, nem szeretné ha Magyarország belesodródna a háborúba, ezért Orbán Viktort támogatja.

2026. április 08. 10:30
null

A Mandiner Facebook-oldalán megosztott videóban Young G arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban több támadás is érte amiatt, hogy közéleti kérdésekben nyilvánosan elmondta a véleményét.

Az előadó szerint nem elfogadható, hogy valakit a Tisza által azért érjen kritika, mert megszólal olyan fontos témákban, mint a háború vagy az üzemanyagárak alakulása. Úgy fogalmazott: „És még ők beszélnek arról, hogy diktatúra van” – ezzel utalva a kialakult politikai szembenállásra.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
A rapper arról is beszélt, hogy nem szeretné megtapasztalni a megemelkedett üzemanyagárakat, illetve azt sem, hogy Magyarország háborús konfliktusba sodródjon.

Emiatt elutasítja annak lehetőségét, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve ukránbarát politikát képviseljen.

Véleményét azzal indokolta, hogy korábban több, a háború folytatását támogató nemzetközi szereplő, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és egyes brüsszeli vezetők is a Tisza támogatása mellett álltak ki.

Young G hangsúlyozta, fontos számára, hogy szabadon elmondhassa a véleményét, és ezt a jövőben is szeretné megőrizni. Mint mondta: „A véleményemet most még szabadon mondhatom el és szeretném, ha ez így is maradna. Ezért én áprilisban biztos, hogy Orbán Viktort támogatom és egy békés, biztonságos jövőt.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. április 08. 11:56
Engem meggyőzött…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
massivement5
2026. április 08. 11:25
Young G szopodár, maximum a mandiner oldalán "népszerű előadó"...
londonbaby
2026. április 08. 11:15
ukrán barát ...te hülye kis nyighaj fasz !!! Az oroszok a te telibaszott picsádat talán nem lövik szét te nagy magyar tarka barom ????
csulak
2026. április 08. 10:48
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!