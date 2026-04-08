A népszerű előadó kifejtette: Magyar Péterék győzelmével ukránbarát kormány alakulna Magyarországon (VIDEÓ)

Tóth Gabi: „Számomra a béke és a biztonság a legfontosabb, ezért szavazok Orbán Viktorra” (VIDEÓ)
Az énekesnő hangsúlyozta: anyaként olyan világot szeretne a jövő generációira hagyni, ahol a gyerekek nyugalomban és biztonságban nőhetnek fel.
Young G elmondta, nem szeretné ha Magyarország belesodródna a háborúba, ezért Orbán Viktort támogatja.
A Mandiner Facebook-oldalán megosztott videóban Young G arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban több támadás is érte amiatt, hogy közéleti kérdésekben nyilvánosan elmondta a véleményét.
Az előadó szerint nem elfogadható, hogy valakit a Tisza által azért érjen kritika, mert megszólal olyan fontos témákban, mint a háború vagy az üzemanyagárak alakulása. Úgy fogalmazott: „És még ők beszélnek arról, hogy diktatúra van” – ezzel utalva a kialakult politikai szembenállásra.
A rapper arról is beszélt, hogy nem szeretné megtapasztalni a megemelkedett üzemanyagárakat, illetve azt sem, hogy Magyarország háborús konfliktusba sodródjon.
Emiatt elutasítja annak lehetőségét, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve ukránbarát politikát képviseljen.
Véleményét azzal indokolta, hogy korábban több, a háború folytatását támogató nemzetközi szereplő, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és egyes brüsszeli vezetők is a Tisza támogatása mellett álltak ki.
Young G hangsúlyozta, fontos számára, hogy szabadon elmondhassa a véleményét, és ezt a jövőben is szeretné megőrizni. Mint mondta: „A véleményemet most még szabadon mondhatom el és szeretném, ha ez így is maradna. Ezért én áprilisban biztos, hogy Orbán Viktort támogatom és egy békés, biztonságos jövőt.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP