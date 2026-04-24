A kormányváltás után sem költözik vissza Budapestre a CEU

A budapesti telephely a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységekben.
Az osztrák fővárosban folytatja oktatási tevékenységét
a Közép-európai Egyetem (CEU), az egyetem kormányváltás után sem tér vissza Budapestre
– tudatta a CEU a Népszava azon kérdésére, miszerint a Magyar Péter által vezetett Tisza-kormány felállása után az egyetem vezetése megfontolja-e, hogy újraindítja a budapesti kampuszt. A lap emlékeztetett, a párt a programjában ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése után visszaállítja az egyetemi autonómiát és az akadémiai szabadságot.
Közölték: tudomásul veszik a közelmúltbeli magyarországi választások eredményeit, amelyek jelentős politikai fordulópontot jelentenek. A CEU továbbra is egy intézményként működik bécsi és budapesti helyszínein:
az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben.
Hozzátették: a bécsi és a budapesti helyszín is jelentősen fejlődik és hozzájárul a CEU küldetéséhez.
Jelezték, az egyetem a továbbiakban is elkötelezett az akadémiai szabadság, a nemzetközi együttműködés és a társadalmi szerepvállalás alapelvei mellett, és mindkét helyszínen egy intézményként követi ezeket a célokat.