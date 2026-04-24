tisza ceu közép - európai egyetem Magyar Péter budapest

A kormányváltás után sem költözik vissza Budapestre a CEU

2026. április 24. 07:26

A budapesti telephely a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységekben.

2026. április 24. 07:26
null

Az osztrák fővárosban folytatja oktatási tevékenységét 

a Közép-európai Egyetem (CEU), az egyetem kormányváltás után sem tér vissza Budapestre

– tudatta a CEU a Népszava azon kérdésére, miszerint a Magyar Péter által vezetett Tisza-kormány felállása után az egyetem vezetése megfontolja-e, hogy újraindítja a budapesti kampuszt. A lap emlékeztetett, a párt a programjában ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése után visszaállítja az egyetemi autonómiát és az akadémiai szabadságot. 

Közölték: tudomásul veszik a közelmúltbeli magyarországi választások eredményeit, amelyek jelentős politikai fordulópontot jelentenek. A CEU továbbra is egy intézményként működik bécsi és budapesti helyszínein: 

az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben. 

Hozzátették: a bécsi és a budapesti helyszín is jelentősen fejlődik és hozzájárul a CEU küldetéséhez.

Jelezték, az egyetem a továbbiakban is elkötelezett az akadémiai szabadság, a nemzetközi együttműködés és a társadalmi szerepvállalás alapelvei mellett, és mindkét helyszínen egy intézményként követi ezeket a célokat.

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 24. 08:12
el se költöztek, hogy rohadjanak meg
wadcutter
2026. április 24. 07:57
133 napra minek jönnének
pipa89
•••
2026. április 24. 07:56 Szerkesztve
Nem kell nekik visszajönniük, mert itt vannak. Központ ide vagy oda. A pokol tüzén égjen az egész NGO-sereg!
orokkuruc-2
2026. április 24. 07:47
Mandiner a szarossegnyaló rohadt pofádat! A kerepesi u. 87 alatt mi van??
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!