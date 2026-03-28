Vége a dalnak: Magyar Péter is látja már, hogy megbukott, ezért szabadította el a poklot Magyarországon (VIDEÓ)

Végre rajtakapták Magyar Pétert: megkapta az első igazi nagy kijózanító pofont a Tisza elnöke
„Nektek ez ennyi volt” – fogalmazott Kocsis Máté.
„Nem kérünk a gyilkos indulatokból, a tiszás gyűlöletkeltésből!” – fogalmazott Kocsis Máté.
Kocsis Máté egy döbbenetes videót tett közzé a Facebook-oldalán. A felvételen bemutatja, hogy milyen erőszakos cselekedeteket követtek el a tiszás szimpatizánsok.
„A drámai felvételeken látható, mennyi gyűlöletet, gyilkos indulatot zúdított az országra Magyar Péter és Tisza az elmúlt időszakban. Rendszerszintűvé tették a provokációkat, és valóban polgárháborús állapotokat akarnak az országban! Ez Magyar Péter valódi énje, ez az, amit képvisel, ez az agresszió, amit a családja és a környezete is elszenvedett. Mindeközben a kétszínű Magyar Péter arról beszél, legyen mindenki derűs.
Megint mást mond, mint amit tesz: a vereségtől és a bosszúvágytól remegve elszabadítja az ördögi indulatokat, majd másokat vádol vele.
Április 12-én üzenjük meg nekik: nem kérünk a gyilkos indulatokból, a tiszás gyűlöletkeltésből!” – írta a videó alá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP