Újra megmutatta valódi arcát a tiszás „szeretetország”: csak kérdezni akartak Forsthoffer Ágnestől, erre fejbe rúgták a kutyájukat (VIDEÓ)

A Balatonnál is összecsap a Fidesz és a Tisza – mutatjuk, kik közül választhatnak a helyiek!
A kormánypárt képviselőjelöltje szerint fontos, hogy a fiatalok helyben képzeljék el a jövőjüket.
A jobboldali fiatalok csupán kérdezni szerettek volna, ám egy tiszás szavazó rájuk támadt, és még a telefonjukat is kiverte a kezükből.
Tettlegességig fajult Forsthoffer Ágnes aszófői politikai fóruma, amikor jobboldali fiatalok szerettek volna kérdezni a Tisza Párt alelnökétől és képviselőjelöltjétől.
A Facebookon közzétett videóban Tóth Alex jobboldali influenszer jelentkezett be a balatonfüredi rendőrkapitányság elől. Elmondta, hogy barátnőjével elmentek a Tisza alelnökének aszófői fórumára, és kérdéseket szerettek volna feltenni a politikusnak.
Az egyik Tisza-szavazónak azonban ez nem tetszett, és megtámadta a fiatalokat.
A lány kezéből a támadó kiütötte a telefont, valamint fejbe rúgta a lány kutyáját is. „Felétek ezt nevezik szeretetországnak? Szégyelljétek magatokat!” – írta Tóth Alex, aki arra kérte a tiszásokat, hogy a történtek fényében ne nevezzék magukat „szeretetországnak”.
