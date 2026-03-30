Tarr Zoltán és Kapitány már rég elismerte, amit Magyar Péter tagad: eltörlik rezsicsökkentést és a védett árat

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Mindeközben bevezetnék az energiafüggetlenségi adót, ami súlyosan érintené a magyar háztartásokat.
A ma kiszivárgott terv alapján egyértelmű, hogy a Tisza terve a rezsicsökkentés és a védett ár eltörlése, valamint egy energiafüggetlenségi adó bevezetése. Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az ötoldalas dokumentumot.
Magyar Péter tagadja, hogy ilyenre készülnek, csakhogy Kapitány István első ATV-s interjújában maga jelentette be
a rezsicsökkentés alapját jelentő olcsó orosz energia kivezetését, ráadádul azt a Tisza EP-képviselői hatszor megszavazták az EP-ben.
Ezen túl Tarr Zoltán is elmondta a Politicónak, hogy rákényszerítik a MOL-t arra, hogy szálljon le az orosz olajról. Kapitány pedig múlt héten mondta el, hogy véget kell vetni a védett árnak és a különadóknak.
