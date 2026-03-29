Szijjártó leszögezte azt, ami már csak a legelvakultabbaknak nem nyilvánvaló: Ukrajna Zelenszkij vezetésével titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A külügyminiszter szerint a kiugrott rendőr nem hős, csak nem tudott a titkosszolgálati akcióról.
Az elmúlt héten újabb tiszás hazugság lepleződött le, hiszen kiderült: a kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról – mondta Szijjártó Péter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.
A miniszter értékelése szerint egy
„jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, (…) egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat”
zajlott, amely azonban „tegnap kipukkadt, pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során”.
Szijjártó emlékeztetett, hogy a Tisza egyik informatikusát „az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni”, és olyan személyekkel is kapcsolatba hozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban vettek részt. Hangsúlyozta, az ilyen esetekben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége megtenni a szükséges kémelhárítási lépéseket, amelyekről az érintett rendőr nem tudhatott. Ezért
„ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról”.
A külügyminiszter szerint a legfrissebb hírek egyértelműen arra mutatnak, hogy Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba, hogy hatalomra segítse a Tisza Pártot. Úgy fogalmazott: „az ukránok olajblokádot szerveztek, totális energiablokádot akarnak létrehozni, lehallgatásokat hajtanak végre, halálosan fenyegetik a miniszterelnököt és fekete pénzek konvojait közlekedtetik keresztül-kasul Magyarországon”.
Állítása szerint
Ukrajna „Zelenszkij elnök vezetésével titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot”,
és célja, hogy „ukránbarát kormányt, juttasson hatalomra ukránpárti miniszterelnökkel”, aki támogatná Ukrajna háborús és gazdasági törekvéseit, beleértve az EU-csatlakozást és az energiafüggőség átalakítását.
Végezetül a miniszter figyelmeztetett, a választás sorskérdés, mert szerinte most fog eldőlni, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból. Úgy véli, fennáll a veszély, hogy „külföldi titkosszolgálatok vennék át az irányítást Magyarországon”, ezért a Fidesznek mindenképp meg kell nyernie a választást, és folytatni kell „a szuverén nemzeti politikát”, amely eddig is biztosította az ország békéjét és biztonságát.
(MTI)
Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala