03. 29.
vasárnap
Szabó Bence zelenszkij szijjártó péter magyarország

Szijjártó leszögezte azt, ami már csak a legelvakultabbaknak nem nyilvánvaló: Ukrajna Zelenszkij vezetésével titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot

2026. március 29. 09:25

A külügyminiszter szerint a kiugrott rendőr nem hős, csak nem tudott a titkosszolgálati akcióról.

Az elmúlt héten újabb tiszás hazugság lepleződött le, hiszen kiderült: a kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról – mondta Szijjártó Péter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A miniszter értékelése szerint egy

 „jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, (…) egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat”

 zajlott, amely azonban „tegnap kipukkadt, pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során”.

Szijjártó emlékeztetett, hogy a Tisza egyik informatikusát „az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni”, és olyan személyekkel is kapcsolatba hozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban vettek részt. Hangsúlyozta, az ilyen esetekben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége megtenni a szükséges kémelhárítási lépéseket, amelyekről az érintett rendőr nem tudhatott. Ezért 

„ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról”.

A külügyminiszter szerint a legfrissebb hírek egyértelműen arra mutatnak, hogy Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba, hogy hatalomra segítse a Tisza Pártot. Úgy fogalmazott: „az ukránok olajblokádot szerveztek, totális energiablokádot akarnak létrehozni, lehallgatásokat hajtanak végre, halálosan fenyegetik a miniszterelnököt és fekete pénzek konvojait közlekedtetik keresztül-kasul Magyarországon”.

Állítása szerint 

Ukrajna „Zelenszkij elnök vezetésével titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot”,

 és célja, hogy „ukránbarát kormányt, juttasson hatalomra ukránpárti miniszterelnökkel”, aki támogatná Ukrajna háborús és gazdasági törekvéseit, beleértve az EU-csatlakozást és az energiafüggőség átalakítását.

Végezetül a miniszter figyelmeztetett, a választás sorskérdés, mert szerinte most fog eldőlni, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból. Úgy véli, fennáll a veszély, hogy „külföldi titkosszolgálatok vennék át az irányítást Magyarországon”, ezért a Fidesznek mindenképp meg kell nyernie a választást, és folytatni kell „a szuverén nemzeti politikát”, amely eddig is biztosította az ország békéjét és biztonságát.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. március 29. 11:05
/titkosszolgálati műveleti tereppé tette Magyarországot/ És abból most az ukrán titkosszolgálat látszik ki legjobban. De gondolom, nyilván itt a német, amerikai, orosz stb. is. Kínai. Az még titkos. Szolgálat.
hexahelicene
2026. március 29. 10:18 Szerkesztve
A törpe-ork hibrid fajzat Zelenszkij tisztességtelenül játszik. Nekünk is úgy kell - be kell fagyasztani az aranykonvoj rakományt. Addig, amíg Kijev kártérítést nem fizet az olajblokádért... Hol van a sok - választási csaló - tiszás provokátor? Lehet alszanak még.
recipp
2026. március 29. 10:15
Na, a másik elmebeteg Ez hülye orbánista Putyin felszopó Tehát jelenleg ott tartunk, hogy: az ukránok támogatják a Tiszát, az ukránok szabotálják a Tiszát, az ukránok megfigyelik az ukránokat, az ukránok lebuktatják az ukránokat, az ukránok félrevezetik az ukránokat, az ukránok irányítják az ukránokat, és az ukránok próbálják kideríteni, hogy kik az ukránok. Nem az EU idézte elő a válságot, hanem a BÉKEGALAMBOTOK Figyelj ruszki kém fogd meg a másik ruszki bérenc áruló hatvanpusztai seggdugó f@szkalap haverod kezét battyogjatok ki amerikába és mondjátok meg a vén szarházi haverotoknak,hogy hagyja abba az iráni háborút ne okozzon globális olajhiányt,onnan meg battyogjatok át moszkvába a mocskos háborúzó terrorista ruszki gazdátokhoz neki meg mondjátok meg,hogy ne lője már szét a rohadt druzsbát meg annak szivattyú állomásait mert akkor nem megy itthon az orbán biznisz meg a tietek sem,mert alapvetően a ruszki meg az amerikai féreg miatt van minden szar
tierra-de-los-monos
2026. március 29. 10:04
Kurva Shell, köszönjük a 100 évet együtt, Shell! ww w.reddit.com/r/hungary/comments/1r7il40/kurva_shell_k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk_a_100_%C3%A9vet_egy%C3%BCtt_shell_3/ A Shell szopo szijjarto azota a Shellt is kinevezte a nemzet ellensegenek, rendkivuli ember ez
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!