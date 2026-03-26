„Ahogy várható volt Szabó Tímea is visszalépett, sokadikként menekül a politikai halál elől a politikai öngyilkosságba, kivívva ezzel a gyászoló közönség elismerését. Ez eddig oké. Az is oké, hogy ezzel a Tiszát támogatja, így még egyértelműbb a helyzet, már csak ő hiányzott onnan.

Na, de attól még nekem is eláll a szavam, hogy a döntését bejelentő posztját az ismert idézettel zárja, mely szerint »nem elég jóra vágyni: / a jót akarni kell! / És nem elég akarni: / de tenni, tenni kell!«. Váci Mihály-idézetekkel a bocskais-Wass Albertes-nélküledes Megváltóért! Tényleg nem tudom, hová lehet fokozni a politikai-kulturális fajtalankodást.”