Magyar Péternek főhet a feje: megindult a belháború, egymás torkának ugrottak a tiszások – régi sérelmek bukkantak elő
Miközben a Tisza javában Tarr Zoltánt, a párt alelnökét nyomja előre, sokan nincsenek ezzel megelégedve.
Wellor nem kegyelmezett.
„Magyar Orosházán pechére felhívta a színpadra a saját országgyűlési képviselőjelöltjét, a sokak által csak Szekus Marinak hívott, Gurzó Máriát, aki még magyarul sem tudta kimondani azt a települést, ahol elindul a választáson. A bukaresti egyetemen végzett jelölt Orosháza helyett folyamatosan Oroszországot mondott, végül sokadik próbálkozásra sikerült csak kimondania helyesen a település nevét.
Ez a szánalmas és egyben nagyon vicces jelenet hamar mém lett. Természetesen Wellor sem hagyhatta szó nélkül ezt a katasztrofális összeomlást. Zseniális módon jelenítette meg új zenéjében Magyar Péter jelöltjének a vergődését.
Jó estét, Oroszország, ja nem. Jó estét, Orosháza.”
