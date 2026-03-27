Magyar áttörés: kiderült, min múlik, hogy kinél hat a rákellenes kezelés, és kinél nem

Rákellenes immunterápia: hatalmas előrelépés

E felismeréssel párhuzamosan fejlődött ki a tumorellenes immunterápia, amely alapjaiban változtatta meg az onkológiai kezeléseket. Ma már olyan daganatoknál is esélyt ad a túlélésre, amelyek korábban szinte biztos halálos ítéletet jelentettek. A terápiára adott válasz aránya tumortípustól függően ugyan változó, de átlagosan 40–50 százalék körül mozog – ami a korábbi, szinte nullához közelítő arányhoz képest hatalmas előrelépés – emelte ki Manczinger.

A másik oldalról viszont ez azt is jelenti, hogy

a betegek mintegy 60 százaléka nem reagál a kezelésre.

A kutatók sokáig úgy vélték, ennek oka a tumorokban található mutációk számában rejlik. Azt gondolták ugyanis, hogy minél több mutáció halmozódik fel egy daganatban, annál több olyan fehérje keletkezik, amely eltér az egészséges sejtekétől. Ebből pedig azt a következtetést vonták le, hogy minél több mutáció van a szervezetben, annál nagyobb eséllyel reagál az immunrendszer az immunterápiára.