„Két hét van a választásig. Orbán Viktor és a Fidesz a Békemenet óta az addig is erőtől duzzadó kampányát látványos fokozni tudta. A nagyszerű DPK-gyűlések után a miniszterelnök országjárásba kezdett, ami hatalmas siker. Tömegek állnak ki napról napra Orbán Viktor és a kormány mellett. Jól látható, hogy az országjárás sikere káoszt okozott a Tisza Pártban.

Előre menekülnek, hiszen nincs is más választásuk, mert már nincs sok idő a választásokig. Ezért már az eddig is teljesen abszurd közvélemény-kutatási adataikat tovább torzítva még nagyobb tiszás előnyt hoztak ki, a független, objektív Hann Endre és a Medián segítségével. A Medián nonszensz, irracionális számait figyelve ne feledjük, hogy az egykori SZDSZ-alapító Hann bejelentette, valószínűleg visszavonul és ez lesz az utolsó kampánykutatása. Tehát nem lehet majd számonkérni, hogy Endre bácsi, hogy is volt ez a 23 százalékos Tisza-vezetés?