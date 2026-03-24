„Olvasom, hogy Rényi Ádám lehet az új Heti Hetes főszerkesztője. A Rényi-klánból. Karácsony Gergely egykori főtanácsadója. Jó, ez akkora papírforma lenne, hogy nem igaz.



Olvasom a régi Magyar Hang-interjút. A riporter Lakner Dávid igazi oknyomozóként viselkedett, és feltette a következő igen kemény, nagyon bátor kérdést:

»– Akartam is kérdezni, hogy a Rényi névvel könnyebb vagy nehezebb a dolga ezen a pályán. Biztos sokan kérdezik, melyikük a rokona, melyikük nem. Ott van még Rényi András esztéta, aztán Rényi Péter egykori újságíró.

– Rényi András a nagybátyám, Rényi Péter pedig a nagyapám volt. Az én generációmban már kevésbé merül fel az ő neve, de azért a sajtóban még akadnak, akik dolgoztak vele. Nem érzem nehézségnek, inkább büszke vagyok a családomra és arra, hogy különböző területeken megálljuk a helyünket.«

Nem tudom, mi a furcsább. Lakner kérdése (»akartam is kérdezni, hogy a Rényi névvel könnyebb vagy nehezebb a dolga ezen a pályán« – na vajon?), vagy Rényi válasza (»büszke vagyok a családomra«).

Egy dolgot viszont nem értek. Kinek a fia akkor?

Nagyapja, Rényi Péter nemcsak a Népszabadság örökös főszerkesztő-helyettese, de Aczél György közeli barátja és a diktatúra egyik legfontosabb propagandistája, illetve propaganda-vezére volt. Sokáig nagy kommunista. Aztán a család nyitottá vált a változó világra.

Az öreg Rényi elvtársnak a lexikonok szerint három gyermeke volt. Az egyik az említett »millás« [hol van már a Milla?] esztéta, Rényi András – fia a 444 Fidesz-ellenes újságírója, Rényi Pál Dániel –, a másik a néhai dúsgazdag üzletember, Rényi Gábor [Novotrade], a harmadik a jobbára ismeretlen Rényi Ágnes.

Valaki tudja a pontos történetet? Vagy azt, hogy miért nem beszélgettek az interjúban a többi ismert Rényiről, mondjuk a Novotrade-s Rényi Gáborról?

Jó, sejtjük a választ. Nem lehet mindenről és mindenkiről beszélni. Még a végén azt gondolná az olvasó: dinasztiák.

Mindegy. A legjobb mégiscsak ez a kérdés:

»– Akartam is kérdezni, hogy a Rényi névvel könnyebb vagy nehezebb a dolga ezen a pályán.«

Hazánk történelmét, illetve a család befolyását, kapcsolatrendszerét ismerve pokolian nehéz lehetett ezzel a névvel. Playboy, TV2, RTL Klub. Rényi Ádámnak már fiatalon olyan állásai voltak, amiről egy átlagújságíró csak álmodozhatott. Aztán jött a főtanácsadás. Hiába, nehéz az élet ezzel a névvel.”