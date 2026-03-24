03. 24.
kedd
rényi péter rényi ádám rényi andrás rényi gábor karácsony gergely

Olvasom, hogy Rényi Ádám lehet az új Heti Hetes főszerkesztője

2026. március 24. 18:17

A Rényi-klánból. Karácsony Gergely egykori főtanácsadója. Jó, ez akkora papírforma lenne, hogy nem igaz.

Mező Gábor
„Olvasom, hogy Rényi Ádám lehet az új Heti Hetes főszerkesztője. A Rényi-klánból. Karácsony Gergely egykori főtanácsadója. Jó, ez akkora papírforma lenne, hogy nem igaz.  


Olvasom a régi Magyar Hang-interjút. A riporter Lakner Dávid igazi oknyomozóként viselkedett, és feltette a következő igen kemény, nagyon bátor kérdést: 
»– Akartam is kérdezni, hogy a Rényi névvel könnyebb vagy nehezebb a dolga ezen a pályán. Biztos sokan kérdezik, melyikük a rokona, melyikük nem. Ott van még Rényi András esztéta, aztán Rényi Péter egykori újságíró. 
– Rényi András a nagybátyám, Rényi Péter pedig a nagyapám volt. Az én generációmban már kevésbé merül fel az ő neve, de azért a sajtóban még akadnak, akik dolgoztak vele. Nem érzem nehézségnek, inkább büszke vagyok a családomra és arra, hogy különböző területeken megálljuk a helyünket.«
Nem tudom, mi a furcsább. Lakner kérdése (»akartam is kérdezni, hogy a Rényi névvel könnyebb vagy nehezebb a dolga ezen a pályán« – na vajon?), vagy Rényi válasza (»büszke vagyok a családomra«). 
Egy dolgot viszont nem értek. Kinek a fia akkor?
Nagyapja, Rényi Péter nemcsak a Népszabadság örökös főszerkesztő-helyettese, de Aczél György közeli barátja és a diktatúra egyik legfontosabb propagandistája, illetve propaganda-vezére volt. Sokáig nagy kommunista. Aztán a család nyitottá vált a változó világra. 
Az öreg Rényi elvtársnak a lexikonok szerint három gyermeke volt. Az egyik az említett »millás« [hol van már a Milla?] esztéta, Rényi András – fia a 444 Fidesz-ellenes újságírója, Rényi Pál Dániel –, a másik a néhai dúsgazdag üzletember, Rényi Gábor [Novotrade], a harmadik a jobbára ismeretlen Rényi Ágnes.  
Valaki tudja a pontos történetet? Vagy azt, hogy miért nem beszélgettek az interjúban a többi ismert Rényiről, mondjuk a Novotrade-s Rényi Gáborról? 
Jó, sejtjük a választ. Nem lehet mindenről és mindenkiről beszélni. Még a végén azt gondolná az olvasó: dinasztiák. 
Mindegy. A legjobb mégiscsak ez a kérdés: 
»– Akartam is kérdezni, hogy a Rényi névvel könnyebb vagy nehezebb a dolga ezen a pályán.«
Hazánk történelmét, illetve a család befolyását, kapcsolatrendszerét ismerve pokolian nehéz lehetett ezzel a névvel. Playboy, TV2, RTL Klub. Rényi Ádámnak már fiatalon olyan állásai voltak, amiről egy átlagújságíró csak álmodozhatott. Aztán jött a főtanácsadás.  Hiába, nehéz az élet ezzel a névvel.”

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
elcapo-2
2026. március 24. 21:02
Szép kis komcsi pedigréje van a fajtinak.......a fizimiskájáról ne is beszéljünk. "Mindenesetre gyorsan kapcsolt! Egyik fia, Rényi Gábor pár héttel később megalapította Magyarország első részvénytársaságát (Novotrade). Zsuzsanna Borvendég kutatásaiból ismerjük a cég titkos történetét, és hogy a kis Rényi a Hálózat embere volt. [Nem tágabb értelemben. Hanem ügynökként. „Kékesi Péter” fedőnéven]. Ahogyan maga Rényi Péter is – őt az MNVK-2-höz sorolták. A kis Rényi [Gábor] nagyot ment. Az első tőzsdebotrány is az övé volt [Rényit bűnsegédként tiltott értékpapír-kereskedelemmel vádolták. Aztán perszetőzsdebotrány is az övé volt [Rényit bűnsegédként tiltott értékpapír-kereskedelemmel vádolták. Aztán persze "szépen" elsimult az ügy.] Ma is gazdag, befolyásos ember. Rényi Péter unokája, Rényi Pál Dániel pedig a 444 politikai újságírója. Teszi, amit kell. Mintha körbe-körbe járna az óra. Csak a befolyásolás és a dinasztia az örök. Meg a vagyonszerzés és hatalomvágy
billysparks
2026. március 24. 20:55
Még egy jobb állásba sem lehet kapcsolatok nélkül bekerülni, nemhogy a hatalomba. Mindenhol társadalmi berendezkedéstől függetlenül dinasztiák uralkodnak. Nézzük meg a magyar politikát ( újságírókat, tévéseket, rádiósokat, bírókat,parlamenti képviselőket, stb.), mindenhol a felmenők a közélet résztvevői voltak, -értelemszerűen többségében kommunisták- és ez politikai oldaltól, meggyőződéstől függetlenül. Nagyítóval kell keresni olyan személyt a politikában, akinek egyszeri kétkezi keresztény felmenője volt. ( Talán egyedül a hülye Fletó ilyen.) Ezek a rényi-típusuak csak az eklatáns példái a magyar dinasztikus kontraszelekciónak.
Ugye most csak viccelsz
2026. március 24. 20:20
Vajon a Rényi-Vámos Krisztina nem tagja ennek a dicső klánnak?
Búvár Kund
2026. március 24. 20:01
#nincshálózat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!