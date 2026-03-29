Nem vicc: a Soros-féle Migration Aid vezetője szerint Orbán Soros- és migránskampánya árt a magyarok fizikai egészségének

Az úgynevezett „választásistressz-zavar” jelenségről írt cikket a Népszava, hosszasan taglalva, hogy a politikai kampányoknak milyen hatása van az emberi pszichére. A tudományosnak szánt cikk azonban egy egészen elképesztő csavarral vált át kormányellenes propagandába.

Az egyik, szakemberként megszólaltatott alany nem más, mint Siewert András, a Soros-birodalom migráns-lobbista szervezet, a Migration Aid vezetője, aki a lap szerint „krízismenedzsmenttel, pszichológiai háttérkutatásokkal” foglalkozik. Siewert konkrét példája a választási-kampányok negatív hatásai kapcsán nem más, mint a Fideszhez köthető Soros- és migránsplakátok.