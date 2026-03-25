Nem esik messze az alma a fájától: ezt üzente Orbán Viktor Zsigmond nevű unokája (VIDEÓ)

„Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek!” – írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, amelyben ezúttal is egy benzinkútról jelentkezett be. A felvételből az is kiderült, mit mondott neki az egyik unokája, Zsigmond.

Nemrég találkoztam az unokámmal, Zsigmonddal, meglátott és ennyit mondott: nem hagyjuk!

– mesélte, majd nevetve hozzátette: „eddig ér”, miközben körülbelül a térdéig mutatott. A benzinkúton arról is kérdezték, hányadik kávéjánál tart, amire úgy válaszolt: „a tiltott zóna felé közeledek”. Ha kiváncsi arra is, hogy a miniszterelnök mit tekint a kampány három legjobb részének, tekintse meg az alábbi videót: