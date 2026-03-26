Meg se tudott szólalni a Telex újságírója: Cser-Palkovics elmondta, mi a különbség a Tisza és a Fidesz között (VIDEÓ)

Székesfehérvár polgármestere arra is rámutatott, hogy miért nem lennének jó képviselők a tiszás jelöltek.
Bohár Dániel, a Megafon riportere hívta fel arra a figyelmet, hogy elég kellemetlen helyzetbe sodródott a telexes Simor Dániel Székesfehérváron.
Azonban arra nem számított, hogy a rutinos polgármester, Cser-Palkovics András nem mindennapi módon megválaszol neki. Simor kérdésére azt felelte, hogy „az a legmegdöbbentőbb, hogy politikusok nem egyeztetnek egymással. Szerintem pont az lenne a lényeg, hogy politikusok egyeztessenek egymással”.
Ezután hozott egy helyi példát is, és kijelentette, hogy ő simán megállt a Telexnek nyilatkozni, majd visszakérdezett, hogy
Önök szerint a két Tisza-jelölt megállt bárkinek? Beszélget? Ad interjút a helyi sajtónak”
Cser-Palkovics azt is hozzátette, hogy életében nem találkozott az egyik ellenzéki indulóval úgy, hogy néhány hét múlva Fehérvárt szeretné képviselni a Parlementben.
Majd Simor azon kérdésére, hogy egyáltalán nem vették fel a megyei jogú város polgármesterével a kapcsolatot, elárulta, hogy
még találkozóra is hívta őket, amire a tiszások nem mentek el.
Mint kiderült nyílt levélben és levélben is azt válaszolták, hogy nem fognak erre az egyeztetésre elmenni.
A beszélgetést Cser-Palkovics András azzal zárta, hogy ezek alapján azt sejti, hogy
egyik politikusjelölt sem állna meg a Telexnek nyilatkozni.
Bohár Dániel videóját azzal zárta, hogy az általa csak „telexes milliárdosnak” nevezett Simor Dániel erre nem tudott mit válaszolni, mert nem írta meg neki a Tisza sajtóosztálya.
