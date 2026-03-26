03. 26.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Tisza Párt cser - palkovics andrás simor dániel megafon székesfehérvár polgármester választás

Meg se tudott szólalni a Telex újságírója: Cser-Palkovics elmondta, mi a különbség a Tisza és a Fidesz között (VIDEÓ)

2026. március 26. 15:52

Székesfehérvár polgármestere arra is rámutatott, hogy miért nem lennének jó képviselők a tiszás jelöltek.

2026. március 26. 15:52
null

Bohár Dániel, a Megafon riportere hívta fel arra a figyelmet, hogy elég kellemetlen helyzetbe sodródott a telexes Simor Dániel Székesfehérváron.

Azonban arra nem számított, hogy a rutinos polgármester, Cser-Palkovics András nem mindennapi módon megválaszol neki. Simor kérdésére azt felelte, hogy „az a legmegdöbbentőbb, hogy politikusok nem egyeztetnek egymással. Szerintem pont az lenne a lényeg, hogy politikusok egyeztessenek egymással”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Ezután hozott egy helyi példát is, és kijelentette, hogy ő simán megállt a Telexnek nyilatkozni, majd visszakérdezett, hogy

Önök szerint a két Tisza-jelölt megállt bárkinek? Beszélget? Ad interjút a helyi sajtónak”

Cser-Palkovics azt is hozzátette, hogy életében nem találkozott az egyik ellenzéki indulóval úgy, hogy néhány hét múlva Fehérvárt szeretné képviselni a Parlementben. 

Majd Simor azon kérdésére, hogy egyáltalán nem vették fel a megyei jogú város polgármesterével a kapcsolatot, elárulta, hogy 

még találkozóra is hívta őket, amire a tiszások nem mentek el.

Mint kiderült nyílt levélben és levélben is azt válaszolták, hogy nem fognak erre az egyeztetésre elmenni.

A beszélgetést Cser-Palkovics András azzal zárta, hogy ezek alapján azt sejti, hogy 

egyik politikusjelölt sem állna meg a Telexnek nyilatkozni. 

Bohár Dániel videóját azzal zárta, hogy az általa csak „telexes milliárdosnak” nevezett Simor Dániel erre nem tudott mit válaszolni, mert nem írta meg neki a Tisza sajtóosztálya.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 16:34
»benito 2026. március 26. 15:56 """Csaknem kiürítették a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számláját, az összeg Mészáros Lőrinc számlájára ment"""« Egészen pontosan mit is jelent a “Mészaros Lőrinc számlája”? Melyik banknál vezeti ezt pontosan és milyen típusú számla ez, pontosan kinek a tulajdonában? És kérlek, kedves rákosista propagandista mitics, pontos forrásmegnevezést is mellétenni! 🤣🤣🤣🤣
Kar-6-Alom
2026. március 26. 16:33
Furcsa a Tisza szavazó. Nem ismeri az általa támogatott párt tagjait, képviselőjelöltjeit, programjukat, politikai elköteleződésüket, hosszútávú terveiket, nemzetközi kapcsolataikat (kivéve az ukrán szálat), de még az egyéni jelöltek hangját sem hallották soha. Ennek ellenére a vezetőiknek akarják őket választani. Megdöbbentő! Végül is csupán az életünk múlik rajta.
Galerida
2026. március 26. 16:32
Az úrhidai Lázár infóra is delegáltak néhány tiszást. Nem csak primitív módon viselkedtek és ittak, (nem Mira vizet..),de még kérdeztek is részegen, aztán lejárt a munkaidejük és elhúzták a csíkot... Péter nagyon szar emberanyagot mozgat.....bár ezek talán büdösek nem voltak, igaz, senki nem ment közel hozzájuk....
gyaloggos
2026. március 26. 16:30
CSAKHOGY! AKIK úgy gondolják, hogy ORBÁN VIKTOR, a FIDESZ-KDNP tűnjék el végre, azokat egyáltalán nem érdekli, kik a TISZA jelöltjei!
