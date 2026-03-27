„Magyarországon utoljára ilyen tömegpszichózis '45 után volt Rákosi Mátyás bolsevista pártjánál” – Schiffer páros lábbal állt bele Magyar Péterékbe

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Schiffer szerint a Fidesz a mozgósítását csak erősítik a tiszás „tálibok”.
Náci tempó – így reagált Schiffer András a Magyar Péterék által a kisebb ellenzéki pártokra gyakorolt nyomásgyakorlására, fenyegetésére.
Ez az egész műsor amit látunk, a 32–33-as Németországának a náci tempója. Magyarországon utoljára ilyen tömegpszichózis '45 után volt Rákosi Mátyás bolsevista pártjánál.
Az ügyvéd szerint a Tisza Párt által keltett lincshangulat leszűrődik a „mikroközegekbe, szomszédságokba, családokba, munkahelyi- és ügyfélkapcsolatokba”.
„Akkor, amikor mondjuk egy egyszerű fideszes tanár, értelmiségi azt mondja, hogy nem mer megnyilvánulni, mert tanítványoktól, munkatársaktól olyat kap, hogy nyulat fog, akkor érdemes elgondolkodni azon, nem lehet hogy esetleg ennek kontraproduktív hatása lesz?” – mutatott rá az ügyvéd az Öt műsorában.
Schiffer szerint a Fidesz a „mozgósítási gondját” nem Orbán Viktor, vagy Kubatov Gábor oldja meg, hanem a tiszás „tálibok”.
„Olyanokat is el fog vinni a Fideszre szavazni, akiknek eszük ágában nem volt az elmúlt négy év után a Fideszre leszavazni. A mikroagresszó ilyen tömegesen az elmúlt 36 évben nem volt jelen a magyar politikában. ”
A hivatkozott részlet a videó 18. percétől tekinthető meg:
