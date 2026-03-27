schiffer andrás rákosi mátyás tisza párt Magyar Péter

„Magyarországon utoljára ilyen tömegpszichózis '45 után volt Rákosi Mátyás bolsevista pártjánál” – Schiffer páros lábbal állt bele Magyar Péterékbe

2026. március 27. 08:22

Schiffer szerint a Fidesz a mozgósítását csak erősítik a tiszás „tálibok”.

2026. március 27. 08:22
null

Náci tempó – így reagált Schiffer András a Magyar Péterék által a kisebb ellenzéki pártokra gyakorolt nyomásgyakorlására, fenyegetésére.

Ez az egész műsor amit látunk, a 32–33-as Németországának a náci tempója. Magyarországon utoljára ilyen tömegpszichózis '45 után volt Rákosi Mátyás bolsevista pártjánál.

Az ügyvéd szerint a Tisza Párt által keltett lincshangulat leszűrődik a „mikroközegekbe, szomszédságokba, családokba, munkahelyi- és ügyfélkapcsolatokba”. 

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

„Akkor, amikor mondjuk egy egyszerű fideszes tanár, értelmiségi azt mondja, hogy nem mer megnyilvánulni, mert tanítványoktól, munkatársaktól olyat kap, hogy nyulat fog, akkor érdemes elgondolkodni azon, nem lehet hogy esetleg ennek kontraproduktív hatása lesz?” – mutatott rá az ügyvéd az Öt műsorában. 

Schiffer szerint a Fidesz a „mozgósítási gondját” nem Orbán Viktor, vagy Kubatov Gábor oldja meg, hanem a tiszás „tálibok”. 

„Olyanokat is el fog vinni a Fideszre szavazni, akiknek eszük ágában nem volt az elmúlt négy év után a Fideszre leszavazni. A mikroagresszó ilyen tömegesen az elmúlt 36 évben nem volt jelen a magyar politikában. ”

A hivatkozott részlet a videó 18. percétől tekinthető meg:

Képernyőkép: Youtube

 

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

nemecsek-3
2026. március 27. 11:46
Schiffer érzékeny pontot ütött, itt örjöng tobzódva a tisza, teljesen begőzöltek.
elcapo-2
2026. március 27. 11:38
Pontosan megvan az ív : az 1918. komcsi Kun - Szamuely csürhe , 1944. nyilas csürhe, 1945. ÁVH-s csürhe , 1956. Kádár munkásőr csürhe. Most : Tisza csürhe......ezek is ugyanazok, ebből a lumpenproli pedigréből jönnek! Ezek is akasztanának, mint az őseik. Fenyegetőznek ..... és mérhetetlenül prolik és buták!
kir2vik
2026. március 27. 11:26
A legjobban azt utálom, amikor a HÍR-TV-ben, az ATV-ben magukat értelmesnek tartó szakértők, újságírók, egyebek állítják, hogy MINDKÉT oldalon ugyanaz van. Nem. Még sosem volt, hogy a Fidesz gyűlésén, utcán menő minisztert kérdezve a drabális félbűnöző biztonságiak kidobják, ellökik, a riportert pl. Ne hazudozzanak, akik valamire tartják magukat, bármennyire is ez a Poloska névjegye. #hazudósPoloska Ja, jut eszembe, tegnap a Kommentben a kis buzinak kinéző újságíró az utolsó pillanatban odaerőszakoskodta, hogy szavazzanak nyugodtan a Tiszára. Előtte elmondta, hogy ő mindig a Kutyákra szavaz és most is azt fogja tenni. Egyébként profi újságírónak tartja magát. Noooormáááális?
angie1
2026. március 27. 11:15
Abszolút egyertértek! Az ukrán fenyegetések, a platóról leordibálva börtönnel fenyeget a köztörvényes bűnöző faszfej ordenáré stílusban. Amilyen közbeszéd lett és ez a leuralunk mindenkit érv nélkül, aki nem velünk ért egyet, nagyon visszataszító! Nekem van ismerős, aki nem kifejezetten szereti Orbán Viktort, de azt mondta, hogy rájuk fog szavazni, mert olyan jó intézkedéseket csináltak, ami a családban több mindenkinek többletbevételt eredményezett. A Tisza az nekik annyira visszataszító, hogy arra semmiképp nem szavaznak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!