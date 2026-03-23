Magyar Péter az édesanyák adómentességéről is hazudott

2025 februárjában a Tisza Párt elnöke interjút adott a HVG-nek. A Magyar Péterrel készült írásnak most csak egy részletét emeljük ki: azt, amelyikben az anyák élethosszig tartó adómentessége került szóba. A téma kapcsán ugyanis Magyar azzal kezdte: a női szavazók jobban teszik, ha összehasonlítják a két politikai közösség, vagyis a Tisza és a Fidesz ajánlatát. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy az összehasonlításból szerinte ő és pártja jön ki jobban. Magyar akkor ócska hazugságról és szavazatvásárló intézkedésről beszélt az anyák adómentessége kapcsán. „Csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme” – fogalmazott, majd hozzátette: „Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.” A miniszterelnökre utalva pedig azt mondta: „Annak, hogy most a csillagokat is leígéri az égről, semmi relevanciája nincs.” De megjegyezte azt is: „Nem ígérgetni kell, hanem koherens politikát folytatni”.

Magyar Péter az édesanyák adómentessége kapcsán is hazudott

Forrás: MTI

Magyar állításával szemben a kormány teljesítette a vállalását

Az egykulcsos, családokat támogató személyi jövedelemadó-rendszer 2011-ben lépett életbe, amit az Orbán-kormány időről időre új elemekkel egészített ki. 2015-től él az első házasok adókedvezménye, 2022-től a 25 évnél fiatalabbak és 2023-tól a 30 év alatti anyák szja-kedvezménye. Fontos dátum 2020. január elseje, akkor vezették be a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, a kormány pedig azóta várta a megfelelő pillanatot arra, hogy az intézkedést kiterjessze a háromgyermekes anyákra is. Ez tavaly el is jött. Október elsején lépett életbe ugyanis az a passzus, amely az életük végéig szja-mentességet garantál a háromgyermekes nőknek.