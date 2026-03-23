Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter az édesanyák adómentességéről is hazudott

2026. március 23. 07:18

Konc, hazugság és ígérgetés – a Tisza-vezérnek ezek a szavak jutottak korábban eszébe, amikor az anyáknak szóló élethosszig tartó adómentességről kérdezték. A kormány mára teljesítette az ígéretét Magyar szavaival szemben. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 56. rész.

Kovács András
2025 februárjában a Tisza Párt elnöke interjút adott a HVG-nek. A Magyar Péterrel készült írásnak most csak egy részletét emeljük ki: azt, amelyikben az anyák élethosszig tartó adómentessége került szóba. A téma kapcsán ugyanis Magyar azzal kezdte: a női szavazók jobban teszik, ha összehasonlítják a két politikai közösség, vagyis a Tisza és a Fidesz ajánlatát. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy az összehasonlításból szerinte ő és pártja jön ki jobban. Magyar akkor ócska hazugságról és szavazatvásárló intézkedésről beszélt az anyák adómentessége kapcsán. „Csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme” – fogalmazott, majd hozzátette: „Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.” A miniszterelnökre utalva pedig azt mondta: „Annak, hogy most a csillagokat is leígéri az égről, semmi relevanciája nincs.” De megjegyezte azt is: „Nem ígérgetni kell, hanem koherens politikát folytatni”.

Forrás: MTI

Magyar állításával szemben a kormány teljesítette a vállalását 

Az egykulcsos, családokat támogató személyi jövedelemadó-rendszer 2011-ben lépett életbe, amit az Orbán-kormány időről időre új elemekkel egészített ki. 2015-től él az első házasok adókedvezménye, 2022-től a 25 évnél fiatalabbak és 2023-tól a 30 év alatti anyák szja-kedvezménye. Fontos dátum 2020. január elseje, akkor vezették be a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, a kormány pedig azóta várta a megfelelő pillanatot arra, hogy az intézkedést kiterjessze a háromgyermekes anyákra is. Ez tavaly el is jött. Október elsején lépett életbe ugyanis az a passzus, amely az életük végéig szja-mentességet garantál a háromgyermekes nőknek. 

  • De a kétgyermekesek is csatlakoznak az adómentes anyák köréhez, mégpedig több lépcsőben. 
  • Január elseje óta a negyven év alatti kétgyerekes anyák nem fizetnek jövedelemadót, a sor jövő januárban az ötven év alattiakon lesz, 2028 első napjától pedig a hatvan év alattiak is elfelejthetik az szja-t. 

A program 2029-ben válik teljessé, akkor a hatvan felettiek is csatlakoznak a klubhoz. 

Összességében mintegy egymillió nőt mentesít a kormány a 15 százalékos szja alól. Magyar Péter értelmezésében ez lenne a választási „konc”.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. március 23. 09:01
Z. "Valami nagyon bűzlik Magyar Péter drogtesztje körül. Magyar Péter megcsinálta a régóta ígérgetett drogtesztet, ám nem Magyarországon. Felmerül a kérdés, hogy miért Bécsben, és miért pont vasárnap? „Nem, nem, nem, nem, nem, Peti, nem erről volt szó, amikor drogtesztet ígértél. Mi, akik régóta ismerünk téged, nem véletlen kérjük rajtad számon. Akkor is fölkaptuk a fejünket, amikor másokat vádoltál kábítószer-fogyasztással, pont te” − kezdte mondandóját a Fidesz frakcióvezető-helyettese. „Most erre fel mit csinálsz? Kimész Bécsbe, ha egyáltalán ott voltál. Furcsa az is, hogy téged vasárnap kora reggel fogadnak ilyenekkel. Egy ismeretlen helyen, ismeretlen körülmények között megcsinálsz valamit, és úgy gondolod, hogy rendben van. Nem. Magyarországon ellenőrizhető helyen, ellenőrizhető körülmények között kell ezt elvégeztetni.” „Ha nincs gond, akkor miért kell külföldön sunnyognod? Csak kérdezem.” − hangzik el a költői, ám jogos kérdés." Ez talált👆, süllyedt!!!💯👍❗
Válasz erre
0
0
Héja
2026. március 23. 07:57
M. Péter a magyar politika leghitványabb figurája. Állandó pofára esése szánalmas.
Válasz erre
1
0
Antonova
2026. március 23. 07:45
Ócska hazaáruló..Ha Mészárostól kapott volna jól fizető munkát, még mindig Fideszes lenne! Elarulta a családját, most teszi ezt az országgal..Van még olyan " Magyar érzelmű " ember aki ezek után még támogatja ezt a férget??????
Válasz erre
2
0
dimaggio
2026. március 23. 07:43
Bodóné / lánykori nevén MP:/ hazugság terén még Kovács Lászlót is lehagyta. Még mondja valaki ,hogy nem tud teljesíteni .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!