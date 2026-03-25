Magyar Péter beismerte: a Tiszának dolgoztak az ukránok által kiképzett informatikusok

„1. A Telexen megjelent egy cikk arról, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös bejelentés nyomán házkutatást tartott a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.

2. Magyar Péter a cikk után szokásához híven megpróbált előremenekülni és a kormányt támadni, de egyben beismerte, valóban a Tiszának dolgozó informatikusokról van szó.

3. A Nemzetbiztonsági Bizottság ezután nyilvánosságra hozta a jelentését, melyből kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

4. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van.