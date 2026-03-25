Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel tisza párt tiszás ügynökbotrány Panyi Szabolcs nemzetbiztonsági bizottság Magyar Péter

Magyar Péter beismerte: a Tiszának dolgoztak az ukránok által kiképzett informatikusok

2026. március 25. 09:00

Van kérdés?

2026. március 25. 09:00
Ahogy korábban Mandiner is megírta: nyilvánosságra hozták a nemzetbiztonsági bizottság jelentését, amelyből kiderült, hogy 

bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai, 

magyarul a Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról ír közösségi oldalán, hogy Magyar Péter megpróbált előremenekülni, de „egyben saját magukat buktatta le, hogy valóban az ukránok által kiképzett emberek az informatikusai.” A politikai elemző öt pontban szedte össze a fejleményeket:

„1. A Telexen megjelent egy cikk arról, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös bejelentés nyomán házkutatást tartott a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.

2. Magyar Péter a cikk után szokásához híven megpróbált előremenekülni és a kormányt támadni, de egyben beismerte, valóban a Tiszának dolgozó informatikusokról van szó.

3. A Nemzetbiztonsági Bizottság ezután nyilvánosságra hozta a jelentését, melyből kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

4. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van. 

Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

5. A másik érintettet, H.D. egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 25. 10:13
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
0
0
muanyag-tojas-23
2026. március 25. 10:06
Egy tiszta, becsületes ember sincs a Tiszánál. Sértődött alkalmatlanok, ügyeskedő vállalkozók, dúsgazdag magánpraxis orvosok, akik meg akarják váltani az állami EÜ-t, pornósok, drogosok, seftelők. Kivénhedt szdsz-s 2szagértők"
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 25. 10:00
Ízisz 2026. március 25. 09:51 • Szerkesztve Ki a gazdagabb fideszlotyó? Mészáros Lőrinc vagy Kapitány István? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 25. 09:59
CirmoSbenito 2026. március 25. 09:16 Kérdezd a buzipedofil ügynök Panyitokat meg Bite Zsolti bácsitokat! Amúgy pedig Na figyelj barom. """Az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint a két megfigyelt személy évekkel a Tisza megjelenése előtt a titkosszolgálatok látókörébe került. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága kérésére az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feloldotta azon információk titkosítását, amelyről a bizottság keddi, rendkívüli ülésén esett szó, és a Tisza Párthoz köthető informatikusokról szólt – erről a kivonatot a bizottság honlapján közzé is tették. A dokumentum HD, illetve MT monogrammal azonosítja a két, 19 és 38 éves férfit, akikről a Direkt36 kedd reggel írta meg, hogy titkosszolgálati nyomásra indult rendőrségi eljárás ellenük.""" Na szóval ha aki tavaly 19 éves volt az hány éves volt évekkel a TISZA megjelenése előtt?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!