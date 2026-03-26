Leleplezték Zelenszkij tervét: olyan üzenetet kapott Magyarországtól, amit egy életre meg fog jegyezni

„Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék az áprilisi választás előtt, ez a mi országunk, s velünk ilyet senki nem csinálhat” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ózdon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis hazánk nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét és nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását.