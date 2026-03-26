Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
titkosszolgálati műveleti volodimir zelenszkij szijjártó péter magyarország ukrán európa ukrajna választás

Leleplezték Zelenszkij tervét: olyan üzenetet kapott Magyarországtól, amit egy életre meg fog jegyezni

2026. március 26. 20:23

„Ez a mi országunk, velünk ilyet senki nem csinálhat” – jelentette ki a külügyminiszter Ózdon.

2026. március 26. 20:23
„Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék az áprilisi választás előtt, ez a mi országunk, s velünk ilyet senki nem csinálhat” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ózdon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis hazánk nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét és nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását.

„Mi nem akarjuk, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba. Mi nem akarjuk, hogy az ukránok elvigyék a magyar emberek pénzét. Mi nem akarjuk, hogy a mostaninál háromszor drágább energiaforrásokat kelljen vásárolnunk, és nem akarjuk, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba. Ez a mi érdekünk. És ezért szállunk síkra április 12-én is” – szögezte le.

A baj az, barátaim, hogy az ukránok érdekei pont ezzel ellentétesek. 180 fokos ellentétben vannak a mi érdekeinkkel, mert ők azt akarják, hogy egész Európa, köztük Magyarország is háborúba menjen. Azt akarják, hogy Európa finanszírozza a háborújukat a mi pénzünkből, be akarnak jönni az Európai Unióba, és azt akarják, hogy ne az olcsó orosz olajat és az olcsó orosz gázt vegyük

– folytatta.

„Itt a két érdek között nincsen kompromisszum. Két homlokegyenest ellentétes érdek. És innen érthetik meg, hogy miért zajlik minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba” – húzta alá. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot a parlamenti választás előtti hetekre, ami elfogadhatatlan.

„Egy teljesen szégyentelen titkosszolgálati beavatkozás zajlik magyar újságíró felhasználásával is. Azért az mégiscsak durva, hogy egy Orbán Anitát a barátjának tartó, a következő, esetleges Tisza párti külügyminisztérium személyi összetételében önmagának döntő szót vindikáló, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő újságíró közreműködésével hallgassák le a magyar külügyminisztert” – mondta.

„Ez elfogadhatatlan, ez egy nagyon durva támadás a szuverenitásunkkal szemben, amit ki fogunk vizsgálni, és természetesen ki fogjuk védeni” – jegyezte meg. „Mi nem adjuk a szuverenitásunkat, azt meg fogjuk védeni, egy nagy parlamenti választási győzelemmel fogjuk azt megvédeni” – fűzte hozzá.

Nem hagyjuk, hogy ukrán ügynökök Magyarországot a parlamenti választás előtt ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék. Ez a mi országunk, velünk ilyet senki nem csinálhat

– összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!