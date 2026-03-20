„Lackfi János nem az édesanyja miatt kapott Kossuth-díjat, hanem annak ellenére. Ha öt éve kapta volna, az se lett volna korán. Lackfi János tehetséges, mint a nap. Aki hallgatta/olvasta tíz percig, nem mondhat mást. Nézzék csak, az OPERA miféle szerzők mellé illesztette 11 éve (Mozart) és illeszti idén (Kodály) az ő nevét? Mindent meggondoltunk, mindent megfontoltunk.

Csak azért ne kapjon Kossuth-díjat, mert az édesanyját meghívták a felterjesztő testületbe? Szerintem ettől neki nehezebb, nem könnyebb. Ha egy Lackfi János Kossuth-díját megkeseríteni, körülötte botrányt kelteni lehet és sikeresen lehet (miközben Mezey Katalin konkrétan elmondja, milyen diszkréten jártak el), akkor nem lenne érdemes ilyen tálentummal születni, azt fáradságos évtizedek árán kibontakoztatni, hiperintelligensnek lenni, hat gyermeknek édesapjává válni, politikától távolabb maradni, mintaszerű életet élni - kivéve talán a szívinfarktust. De azt is miért? A szakadatlan hajtás, a magyar nyelv virtuóz művelésének, csillogtatásának vágya miatt, saját könyvek cipelésének és árusításának, egyszóval a megélhetésnek is néha méltatlan körülményei között.