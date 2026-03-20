Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kossuth lackfi jános mozart

Lackfi János nem az édesanyja miatt kapott Kossuth-díjat, hanem annak ellenére

2026. március 20. 08:31

Szerintem ettől neki nehezebb, nem könnyebb.

Ókovács Szilveszter
Facebook

Lackfi János nem az édesanyja miatt kapott Kossuth-díjat, hanem annak ellenére. Ha öt éve kapta volna, az se lett volna korán. Lackfi János tehetséges, mint a nap. Aki hallgatta/olvasta tíz percig, nem mondhat mást. Nézzék csak, az OPERA miféle szerzők mellé illesztette 11 éve (Mozart) és illeszti idén (Kodály) az ő nevét? Mindent meggondoltunk, mindent megfontoltunk.

Csak azért ne kapjon Kossuth-díjat, mert az édesanyját meghívták a felterjesztő testületbe? Szerintem ettől neki nehezebb, nem könnyebb. Ha egy Lackfi János Kossuth-díját megkeseríteni, körülötte botrányt kelteni lehet és sikeresen lehet (miközben Mezey Katalin konkrétan elmondja, milyen diszkréten jártak el), akkor nem lenne érdemes ilyen tálentummal születni, azt fáradságos évtizedek árán kibontakoztatni, hiperintelligensnek lenni, hat gyermeknek édesapjává válni, politikától távolabb maradni, mintaszerű életet élni - kivéve talán a szívinfarktust. De azt is miért? A szakadatlan hajtás, a magyar nyelv virtuóz művelésének, csillogtatásának vágya miatt, saját könyvek cipelésének és árusításának, egyszóval a megélhetésnek is néha méltatlan körülményei között.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szabad országban élünk, mindenki annak a díját kritizálja, akinek akarja. Pláne, ha összeférhetetlenség vádjának lehetősége fénylik fel a nagyon nagyra nagyító lencséje alatt. De aki nem veszi észre, hogy ezt éppen Lackfi Jánossal teszi, hogy ezzel akárhogy is, de őt kérdőjelezi meg, az süket és vak a művészetre, de még a szaglóhámjával meg az ízérzékelésével is baj lehet. És mindennek fényében főleg nem érdekelnek a tiltakozók nagy igyekezettel (miért is?!) felsorolt kitüntetései érdemrendtől az autópályadíjig.

Persze, könnyű nekem, mondhatják. Olyan pompás helyen dolgozhatom a világnak, ahol minden nap arra tanít: a zseniket irigyelni minek? Őket élvezni kell: a jól csillantott tálentum a Jóisten szeme sugarát idézi. Mindenkinek ezt a lukulluszi szellemi lakomát kívánom sárgaság helyett!

Gratulálok, János!”

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Macskanyelv
2026. március 20. 10:36
Látszik, kik a tiltakozók. Simán irigyek. Ha valaki megérdemli, az Lackfi János. A tiltakozókat minősíti az egész botrány.
Válasz erre
0
0
Fehér Agyar
2026. március 20. 09:54
Annyira elvakultak a gyűlölettől ezek a szektások, hogy még azt sem látják, hogy Lackfi nagyon is igyekezett ellenzéki irányba is pozicionálni magát, időről időre jelentkező kormánykritikus megnyilvánulásaival. Dehát ők tudják. Egyre nyilvánvalóbbá teszik, hogy kik ők valójában
Válasz erre
6
0
nyugalom
2026. március 20. 09:30
Tökeletes! A legujabb Nobel-dijasunk, aki gyűlöli magyarsagát, vilagpolgár, az rendben van? Kik is nyomták, terjesztették fel?
Válasz erre
9
0
olvaso9
2026. március 20. 08:44
Szép kiállás. Irigység mindig volt.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!