Minden más portfólió gyenge Istenéhez képest – Lackfi János a Mandinernek
Miért beszél egyre többet istenélményeiről? Hogyan találta el egy vállról indítható rakéta és mit szólnak ehhez a művészvilágban? Lackfi János költővel beszélgettünk.
Szerintem ettől neki nehezebb, nem könnyebb.
„Lackfi János nem az édesanyja miatt kapott Kossuth-díjat, hanem annak ellenére. Ha öt éve kapta volna, az se lett volna korán. Lackfi János tehetséges, mint a nap. Aki hallgatta/olvasta tíz percig, nem mondhat mást. Nézzék csak, az OPERA miféle szerzők mellé illesztette 11 éve (Mozart) és illeszti idén (Kodály) az ő nevét? Mindent meggondoltunk, mindent megfontoltunk.
Csak azért ne kapjon Kossuth-díjat, mert az édesanyját meghívták a felterjesztő testületbe? Szerintem ettől neki nehezebb, nem könnyebb. Ha egy Lackfi János Kossuth-díját megkeseríteni, körülötte botrányt kelteni lehet és sikeresen lehet (miközben Mezey Katalin konkrétan elmondja, milyen diszkréten jártak el), akkor nem lenne érdemes ilyen tálentummal születni, azt fáradságos évtizedek árán kibontakoztatni, hiperintelligensnek lenni, hat gyermeknek édesapjává válni, politikától távolabb maradni, mintaszerű életet élni - kivéve talán a szívinfarktust. De azt is miért? A szakadatlan hajtás, a magyar nyelv virtuóz művelésének, csillogtatásának vágya miatt, saját könyvek cipelésének és árusításának, egyszóval a megélhetésnek is néha méltatlan körülményei között.
Miért beszél egyre többet istenélményeiről? Hogyan találta el egy vállról indítható rakéta és mit szólnak ehhez a művészvilágban? Lackfi János költővel beszélgettünk.
Szabad országban élünk, mindenki annak a díját kritizálja, akinek akarja. Pláne, ha összeférhetetlenség vádjának lehetősége fénylik fel a nagyon nagyra nagyító lencséje alatt. De aki nem veszi észre, hogy ezt éppen Lackfi Jánossal teszi, hogy ezzel akárhogy is, de őt kérdőjelezi meg, az süket és vak a művészetre, de még a szaglóhámjával meg az ízérzékelésével is baj lehet. És mindennek fényében főleg nem érdekelnek a tiltakozók nagy igyekezettel (miért is?!) felsorolt kitüntetései érdemrendtől az autópályadíjig.
Persze, könnyű nekem, mondhatják. Olyan pompás helyen dolgozhatom a világnak, ahol minden nap arra tanít: a zseniket irigyelni minek? Őket élvezni kell: a jól csillantott tálentum a Jóisten szeme sugarát idézi. Mindenkinek ezt a lukulluszi szellemi lakomát kívánom sárgaság helyett!
Gratulálok, János!”
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner